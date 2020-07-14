Ученые: Крупнейший в истории пылевой шлейф Годзилла достиг Соединенных Штатов

14.07.2020, 20:30, Разное

Ученые, используя спутники Aeolus и ESA Copernicus Sentinel, обнаружили, что пылевой шлейф под названием Годзилла достиг Соединенных Штатов. Крупнейший в истории мощный поток не рассеялся в пути и движется в сторону моря.

Пылевой шлейф является естественным явлением, возникающим в результате сбора крошечных сухих частиц с поверхности планеты высокоскоростными ветрами и перенесения их на большие расстояния. Ежегодно огромное количество песка из Сахары пересекает Атлантику. При правильных условиях, пыль может достичь верхней тропосферы, Карибского моря или Соединенных Штатов. Появление пылевой бури не дают образовываться ураганам, а сама пыль, которая переносится ветром, представляет собой источник питательных элементов для океанического фитопланктона. Последний необходим для производства кислорода.

С помощью пылевых шлейфов питательные компоненты попадают на территории, где их очень мало. Поток пыли имеет и свои недостатки: он способен снижать качество воздуха и представляет собой опасность для человеческого здоровья. В первый раз специалисты воспользовались космическим спутником Aeolus для изучения этого природного явления. С помощью аппарата эксперты смогли получить уникальные данные, ведь устройство собирает профили ветров в глобальном масштабе. Aeolus позволяет определять высоту движения слоя пыли. Сахарский воздушный слой на 70% превысил поток, образующийся ежегодно.