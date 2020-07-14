 

Мальдивы с 15 июля открывают границы для туристов. Без обязательного теста на COVID-19 и карантина

14.07.2020, 20:30, Новости дня

С 15 июля Мальдивы открывают границы для иностранных туристов, в том числе из Украины. Об этом сообщается на сайте министерства туризма страны.

“До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля”, – говорится в сообщении.

Туристам не придется предъявлять тест на COVID-19 или подвергаться соблюдать карантин.

“Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено”, – информирует министерство.

По информации министерства, путешественники с симптомами ОРВИ при пересечении границы должны будут сделать ПЦР-тест. Кроме того, местные органы здравоохранения могут проводить выборочное бесплатное тестирование.

Из-за распространения коронавирусной инфекции ряд стран мира, в том числе Украина, приостанавливали международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня начаты международные рейсы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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