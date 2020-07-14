Армения уточнила число погибших военных

14.07.2020, 20:30, Новости дня

В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана погибли четверо армянских военнослужащих, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

«С армянской стороны четыре человека погибли и пятеро ранены. Среди мирных жителей пострадавших нет, хотя азербайджанская сторона умышленно нацеливается на гражданские инфраструктуры и население», – сообщила РИА «Новости» Нагдалян.

Ранее Армения сообщала о двух своих погибших военнослужащих.

В воскресенье на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.

Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.

Во вторник стало известно, что на территории Армении, рядом с границей Азербайджана, повредили наземные газопроводные трубы Газпрома.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.