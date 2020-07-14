 

“Будет независимый технократ”. Зеленский пообещал МВФ, что до конца недели предложит Раде кандидатуру нового главы НБУ

14.07.2020, 20:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в телефонном разговоре директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру на пост председателя Национального банка. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Президент отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора.

“Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка”, – подчеркнул Зеленский.

Он выразил убеждение, что НБУ совместно с правительством должны продолжать “реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности”, а также способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.

“Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора”, – приводит пресс-служба слова президента.

Основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация, подчеркнул Зеленский.

Он также заверил Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и назвал программу stand-by, соглашение о которой было достигнуто в мае, “важным приоритетом”.

Яков Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

2 июля, на следующий день после того, как Смолий сообщил о подаче заявления, курс гривны на межбанке опустился. Национальный банк был вынужден выходить с валютной интервенцией на рынок впервые с середины апреля.

В МВФ заявляли, что новый руководитель Национального банка Украины должен продолжать политику Смолия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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