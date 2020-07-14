 

Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

14.07.2020, 20:30, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.

«Мы решительно осуждаем атаки Армении на братский Азербайджан. Из-за систематических атак Армении мы очень обеспокоены. Это сознательное нападение. Цель его – провокация для создания нового очага напряженности в регионе и блокировки процесса урегулирования проблемы Нагорного Карабаха», – передает слова президента РИА «Новости».

Эрдоган пообещал Азербайджану поддержку Турции «против любых нападений».

В воскресенье на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли. Армения также сообщила о гибели двух военнослужащих в ходе конфликта.

Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



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