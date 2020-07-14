 

«Весила более 70 кг»: Супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своем похудении

14.07.2020, 20:30, Разное

Татьяна Брухунова в своем личном микроблоге в Instagram в Stories пояснила о своем похудении. Супруга Евгения Петросяна поделилась, из-за перенесенной операции по удалению вен на ногах, ей нельзя носить обувь на каблуках.
Молодая супруга юмориста приняла решение пообщаться с подписчиками в формате рубрики «Вопрос-Ответ». Поклонники поинтересовались мнением Брухуновой относительно необходимости худеть как все, или оставаться обладательницей большого размера одежды. В ответ на это возлюбленная Петросяна призналась, что когда-то и сама весила более 70 килограммов, однако решила похудеть и добилась результата, сделав это не из-за стремления к красивым формам, а из-за здоровья. «Есть разум, и любовь к себе тут ни при чем», – подчеркнула супруга Евгения Вагановича.

В последнее время пользователи Сети, комментируя практически каждый снимок Брухуновой, отмечают ее похудение. Сама она уверяет, в течение последних нескольких лет поддерживает свой вес на одном уровне, только в зимне-весенний период предпочитает носить объемные вещи, а летом выбирает наряды, подчеркивающие фигуру.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Пандемия COVID-19 должна кардинально изменить современную медицину — профессор Ричард Леман

02.06 / Мнение: Каких усилий стоит продлить выставку

22.05 / От рюмочной в Твери до ЧОПа в Рязани

12.06 / Экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова призналась, что думает о семье и детях

21.05 / Мнение: Российская цивилизация, древнеримский капитализм и 40 лет тюрьмы за жука

26.06 / Путеводитель по расизму

01.07 / “Русский” Нью-Йорк в поддержку полиции

16.06 / Новые смартфоны Xiaomi Redmi Note 9S имеют проблемы с сетью Wi-Fi

15.06 / Пригожин объяснил стремление Орейро получить российский паспорт

23.05 / Мнение: Путин похоронил выборы?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска