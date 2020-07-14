«Весила более 70 кг»: Супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своем похудении

14.07.2020, 20:30, Разное

Татьяна Брухунова в своем личном микроблоге в Instagram в Stories пояснила о своем похудении. Супруга Евгения Петросяна поделилась, из-за перенесенной операции по удалению вен на ногах, ей нельзя носить обувь на каблуках.

Молодая супруга юмориста приняла решение пообщаться с подписчиками в формате рубрики «Вопрос-Ответ». Поклонники поинтересовались мнением Брухуновой относительно необходимости худеть как все, или оставаться обладательницей большого размера одежды. В ответ на это возлюбленная Петросяна призналась, что когда-то и сама весила более 70 килограммов, однако решила похудеть и добилась результата, сделав это не из-за стремления к красивым формам, а из-за здоровья. «Есть разум, и любовь к себе тут ни при чем», – подчеркнула супруга Евгения Вагановича.

В последнее время пользователи Сети, комментируя практически каждый снимок Брухуновой, отмечают ее похудение. Сама она уверяет, в течение последних нескольких лет поддерживает свой вес на одном уровне, только в зимне-весенний период предпочитает носить объемные вещи, а летом выбирает наряды, подчеркивающие фигуру.