 

Мнение: Обычный патруль, ничего интересного

14.07.2020, 20:25, Разное

Военкоры Anna News о подрыве https://colonelcassad.livejournal.com/6017767.html совместного российско-турецкого патруля в Идлибе.


Эвакуация поврежденного турецкого МРАПа.

Реакция на произошедшее последовала.
ВКС РФ сегодня активно работают в Латакии в районе Кафр-Увейда (к югу от М-4). Боевики сообщают о нескольких убитых и раненых.

В районе Ариха отрабатывает тяжелая артиллерия сирийской армии.


Фото позиций сирийской артиллерии от Олега Блохина.

Летчикам и артиллеристам пожелаем побольше метких накрытий.

UPD: Поврежденный взрывом БТР-82.

Источник: Colonel Cassad



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