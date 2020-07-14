Мнение: Обычный патруль, ничего интересного
14.07.2020, 20:25, Разное
Военкоры Anna News о подрыве https://colonelcassad.livejournal.com/6017767.html совместного российско-турецкого патруля в Идлибе.
Эвакуация поврежденного турецкого МРАПа.
Реакция на произошедшее последовала.
ВКС РФ сегодня активно работают в Латакии в районе Кафр-Увейда (к югу от М-4). Боевики сообщают о нескольких убитых и раненых.
В районе Ариха отрабатывает тяжелая артиллерия сирийской армии.
Фото позиций сирийской артиллерии от Олега Блохина.
Летчикам и артиллеристам пожелаем побольше метких накрытий.
UPD: Поврежденный взрывом БТР-82.
Источник: Colonel Cassad
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