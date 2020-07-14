Россиянка на неделю оставила двухлетнего ребенка без еды ради выпивки

14.07.2020, 20:23, Разное

Жительница города Белов Кемеровской области на неделю оставила своего двухлетнего сына с бабушкой-инвалидом без еды. Сама женщина отправилась распивать спиртное с друзьями.

Из-за проблем со здоровьем бабушка ребенка с трудом передвигалась и не могла говорить. В дом вскоре прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Мальчик был доставлен в больницу, а в отношении его матери был составлен протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.