 

Россиянка на неделю оставила двухлетнего ребенка без еды ради выпивки

14.07.2020, 20:23, Разное

Жительница города Белов Кемеровской области на неделю оставила своего двухлетнего сына с бабушкой-инвалидом без еды. Сама женщина отправилась распивать спиртное с друзьями.

Из-за проблем со здоровьем бабушка ребенка с трудом передвигалась и не могла говорить. В дом вскоре прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Мальчик был доставлен в больницу, а в отношении его матери был составлен протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.



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