 

Воробьев привел Подмосковье в режим повышенной готовности из-за ливней

14.07.2020, 20:23, Разное

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился привести все муниципалитеты в режим повышенной готовности из-за непогоды. В ближайшие три дня в регионе может выпасть до 60% месячной нормы осадков, из-за чего уровень воды в реках может подняться на два метра.

Воробьев поручил главам округов и местным сотрудникам МЧС провести мероприятия по выявлению мест, где могут произойти подтопления. Особое внимание при этом следует уделить гидротехническим сооружениям и низким пешеходным мостам.



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