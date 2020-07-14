Воробьев привел Подмосковье в режим повышенной готовности из-за ливней

14.07.2020, 20:23, Разное

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился привести все муниципалитеты в режим повышенной готовности из-за непогоды. В ближайшие три дня в регионе может выпасть до 60% месячной нормы осадков, из-за чего уровень воды в реках может подняться на два метра.

Воробьев поручил главам округов и местным сотрудникам МЧС провести мероприятия по выявлению мест, где могут произойти подтопления. Особое внимание при этом следует уделить гидротехническим сооружениям и низким пешеходным мостам.