Медики назвали болезни, которые можно вылечить занятиями спортом

14.07.2020, 20:17, Разное

Медики рассказали о болезнях, вылечить которые можно с помощью спорта. Регулярная физическая активность облегчает боли в спине, симптомы астмы, ПМС и успокаивает нервную систему.

Физическая активность за счет выработки эндорфинов улучшает настроение, способствует избавлению от депрессии и тревожности. Упражнения, основанные на правильном дыхании, успокаивают нервную систему при хронических стрессах, а для их профилактики необходимы высокоинтенсивные тренировки. Занятия спортом способны улучшить состояние детей и взрослых при гиперактивности и дефиците внимания, повысить память и концентрацию, а также помогают выровнять эмоции. За счет притока крови к мозгу пропадает забывчивость и улучшается мозговая активность. Спорт способствует избавлению от бессонницы и повышению качества отдыха в целом. Медики подчеркивают, физическая активность улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы, а также облегчает симптомы астмы.

Согласно исследованиям, женщины, занимающиеся спортом, не испытывают вовсе или менее ощущают признаки менопаузы и ПМС. Большинство болей в шее, пояснице и коленях возникают из-за сидячего образа жизни, стресса, избыточного веса и остеохондроза, и именно благодаря спорту улучшается циркуляция крови на проблемных участках, снимается застой и напряжение.