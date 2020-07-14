 

Медики назвали болезни, которые можно вылечить занятиями спортом

14.07.2020, 20:17, Разное

Медики рассказали о болезнях, вылечить которые можно с помощью спорта. Регулярная физическая активность облегчает боли в спине, симптомы астмы, ПМС и успокаивает нервную систему.
Физическая активность за счет выработки эндорфинов улучшает настроение, способствует избавлению от депрессии и тревожности. Упражнения, основанные на правильном дыхании, успокаивают нервную систему при хронических стрессах, а для их профилактики необходимы высокоинтенсивные тренировки. Занятия спортом способны улучшить состояние детей и взрослых при гиперактивности и дефиците внимания, повысить память и концентрацию, а также помогают выровнять эмоции. За счет притока крови к мозгу пропадает забывчивость и улучшается мозговая активность. Спорт способствует избавлению от бессонницы и повышению качества отдыха в целом. Медики подчеркивают, физическая активность улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы, а также облегчает симптомы астмы.

Согласно исследованиям, женщины, занимающиеся спортом, не испытывают вовсе или менее ощущают признаки менопаузы и ПМС. Большинство болей в шее, пояснице и коленях возникают из-за сидячего образа жизни, стресса, избыточного веса и остеохондроза, и именно благодаря спорту улучшается циркуляция крови на проблемных участках, снимается застой и напряжение.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Обнажившая грудь Дарья Мороз принимает поздравления

30.06 / Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии

20.06 / Эксперт разъяснил принципы использования антивирусных программ для пользователей смартфонов

17.05 / Юморист из шоу «Кривое зеркало» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

05.06 / Мнение: Кошмар от прокурора

31.05 / Из-за боязни бывшая девушка принца Гарри отказалась выходить за него замуж

09.05 / Мария Федункив опровергла миф, что в шоу-бизнесе “одни змеи”

15.06 / Умер первый министр здравоохранения России

08.07 / В июле дебютирует смартфон Lenovo Legion

05.07 / Спираль террора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска