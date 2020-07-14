Чем провинился кумир золотой эры Голливуда?

14.07.2020, 20:15, Новости дня

После атаки на классический фильм «Унесенные ветром» инициаторы общеамериканской кампании антирасистских протестов выбрали в сфере кинематографа еще одну знаковую мишень. Знаменитому актеру золотой эры Голливуда Джону Уэйну припомнили его давние высказывания. На волне возникшего скандала посвященную ему выставку в Киношколе Южно-Калифорнийского университета (USC) поспешили закрыть.

Болевые точки

«Разговоры о системном расизме в наших учреждениях культуры вместе с недавними акциями глобального гражданского протеста требуют, чтобы мы переосмыслили антирасистские ценности и опыт нашей школы в этом направлении», – говорится в заявлении заместителя декана Киношколы Эвана Хьюза, размещенном в Твиттере.

Сообщается, что выставку перенесут в другое помещение, а именно в библиотеку Киношколы. Там, как объяснил Хьюз, она будет перемонтирована и помещена «в правильный архивный и исследовательский контекст».

Главной болевой точкой скандала стало интервью, которое Джон Уэйн дал в 1971 году журналу «Плейбой». В прошлом году интервью сделали достоянием интернета. В нем актер позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес афроамериканцев, американских индейцев и представителей гей-общины.

«Я верю в превосходство белых до тех пор, пока чернокожие не получили достаточно образования, чтобы осознать меру ответственности, – сказал тогда, в частности, Уэйн. – Я не считаю, что необходимо предоставлять власть и право лидерства и суждений безответственным людям».

Актер подчеркнул, что не чувствует своей вины в том, что пять или десять поколений назад афроамериканцы были рабами. Он также сказал, что не ощущает вины за то, что американцы захватывали земли коренных жителей, потому что «большому количеству людей нужны были новые земли, а индейцы эгоистично не хотели делиться территориями».

Кроме того, в том интервью Уэйн употребил гомофобное ругательство, обсуждая тематику фильма «Полуночный ковбой».

Как отмечает студенческая газета Annenberg Media, высказывания Уэйна взбудоражили некоторых студентов, которые с октября прошлого года стали одолевать администрацию требованиями закрыть выставку.

Дюк в зеленом берете

Неподобающие высказывания Уэйна в давнем интервью «Плейбою» стали основанием для еще одной акции. Администрация округа Ориндж (Калифорния) приняла в конце июня резолюцию, согласно которой местный аэропорт в Санта-Ана не будет носить имя Джона Уэйна, а стоящий перед входом в него бронзовый памятник актеру высотой 9 футов, как полагают, будет перенесен в менее людное место. Окончательное решение остается за советом руководителей округа.

Джон Уэйн

«В то время, как за пределами округа Ориндж могут и не знать о поддержке Уэйном идеи белого превосходства, – говорится в заявлении главы Демократической фракции округа Ады Брисено, – многие жители требуют убрать его имя из названия аэропорта уже много лет. Сейчас эти требования усилились, поскольку настало время перемен».

Сын актера Этан Уэйн в прошлом году заявил в оправдание отца, что он «все принимал за чистую монету», а его слова в «Плейбое» были выдернуты из контекста.

Джон Уэйн родился в 1907 году в Уинтерсете, штат Айова. В 20-е годы учился в Южно-Калифорнийском университете, получив спортивную стипендию (он играл в американский футбол). Из-за травмы потерял стипендию и стал работать в корпорации Fox.

Участие в эпическом вестерне «Дилижанс» принесло ему известность. Джон Уэйн стал голливудским символом мужества, благородства и патриотизма, сыграв в десятках фильмов храбрых и грубоватых военных, шерифов и всевозможных искателей приключений. Он сыграл в более 150 немых и игровых фильмах. Особенно прославился участием в вестернах. Для нескольких поколений зрителей «Дюк» (такое прозвище укрепилось за ним) стал воплощением героического и романтического наследия фронтира.

За роль федерального маршала (судебного исполнителя) в вестерне «Настоящее мужество» (True Grit) он получил актерского «Оскара». Среди фильмов с его участием выделяются «Форт Аламо», «Пески Иводзимы», «Рио Браво», «Искатели», «Тихий человек», «Человек, который убил Либерти Вэланса». Военно-приключенческий фильм «Зеленые береты», героизирующий американское участие в войне во Вьетнаме, считался в Советском Союзе в годы Холодной войны каноническим воплощением американского милитаризма, а сам Уэйн, сыгравший в нем главную роль, на долгие годы был занесен в списки злейших врагов социализма и фильмы с его участием в СССР были запрещены.

Большую часть жизни Уэйн был активным республиканцем, ультрапатриотом, консерватором, борцом с коммунистической опасностью. Он поддерживал сенатора Маккарти в эпоху «охоты на ведьм». Некоторое время состоял в «Обществе Джона Берча».

В 1979 году, незадолго до смерти, Уэйн был награжден Золотой медалью Конгресса. Посмертно награжден президентом Картером президентской медалью Свободы.

Культура отмен

«Будут ли голливудские иконы свергаться подобно статуям конфедератов в сегодняшней культуре отмен?» Этим вопросом озаглавлен комментарий известного кинокритика и журналиста 87-летнего Питера Барта, бывшего главного редактора журнала Variety, который с 2015 года ведет авторскую колонку на сайте Deadline Hollywood.

«Многие известные и уважаемые люди имели какие-то пятна на своей репутации. – пишет в этой колонке Барт, – Мотивации (протестов) мне понятны, но вступать в этот клуб я не хочу. Что касается голливудских героев, то у меня есть личные аргументы в споре о Диснее и Уэйне, потому что я провел часть времени с ними рядом».

«Уэйн поступил по-идиотски, когда ответил таким образом в своем злосчастном интервью «Плейбою» в 1971 году и тем самым легкомысленным образом подверг сомнению идеи расового равенства, – продолжал Барт. – Но на протяжении последующих лет у меня были с ним несколько разговоров (и споров) на темы от Вьетнама до расизма, и я никогда не замечал в его словах расизма и антисемитизма».

Барт приходит к заключению, что политика «отмен» не будет способствовать развитию нашей культуры и нашей общественной морали.

«Необходимо проводить черту между художником и его искусством, – считает Питер Барт. – Одно дело запретить фильмы Вуди Аллена (в то время как Европа показывает оба его новых фильма), другое – принять за общее правило взвешивать моральность каждого художника. Разве должна компания типа Netflix оценивать каждый старый фильм в том плане, что полиция показана в нем в слишком героическом свете? Нужно ли каждый исторический фильм типа «Унесенных ветром» предварять вступительным словом, описывая контекст того времени?».

В этом вопросе Питера Барта сквозит сомнение, но начало «принудительному ликбезу» уже положено.

Принесенные ветром

Отвечая на недавнюю резкую критику в адрес «Унесенных ветром», телеканал HBO Max согласился, как считают наблюдатели, на разумный компромисс.

Фильм теперь предваряет 4-минутная интродукция, которая призвана разъяснить зрителю исторический контекст, в первую очередь, присутствие на экране расистских стереотипов. Объясняется, каким образом фильм «отрицает ужасы рабства». В этом вступлении используется видеозапись панельной дискуссии на фестивале фильмов телеканала Turner Classic Movie (TCM) в 2019 году.

«Расистские мотивы были неправильны тогда и неправильны сегодня, – говорится в заявлении пресс-атташе корпорации WarnerMedia. – И мы осознаем, что оставлять этот фильм без объяснения и критического анализа было бы безответственно».

Во вступлении ведущая TCM киновед Жаклин Стюарт объясняет расистскую подоплеку фильма, действие которого разворачивается на плантации в Джорджии во время гражданской войны между Севером и Югом. Как отмечает Стюарт, чернокожие персонажи показаны в соответствии с устойчивыми стереотипами. Она напоминает, что актерам-афроамериканцам запретили посещение премьерного показа фильма из-за действовавшей в Джорджии расовой сегрегации. Когда же Хэтти Макдэниэл стала первой чернокожей актрисой, получившей премию «Оскар» за исполнение роли служанки Мамми, ей не позволили сидеть в зале вместе с остальными актерами, а выделили отдельный столик в самом конце зала. Макдэниэл хотела быть похоронена на кладбище в Голливуде, но ей отказали, поскольку кладбище было «только для белых».

Главное, на что обращают внимание эксперты: в почти четырехчасовом эпическом фильме, остающемся самым кассовым фильмом всех времен и народов, не сделано никаких купюр.