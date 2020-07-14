 

США допускают введение санкций против Пекина

14.07.2020, 20:15, Новости дня

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии Дэвид Стилвелл во вторник заявил, что США могут ввести санкции в отношении китайских чиновников и организаций, причастных к агрессивному поведению КНР в Южно-Китайском море.

«Мы не исключаем никакие варианты. Это язык, который Китай понимает: демонстративные и ощутимые действия», – отметил Стилвелл, выступая в вашингтонском аналитическом центре на следующий день после того, как госсекретарь Майк Помпео назвал незаконными территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море.

Вашингтон уже давно выступает против территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, регулярно отправляя военные корабли через стратегический водный путь, чтобы продемонстрировать свободу навигации в регионе, однако заявление Помпео ознаменовало ужесточение позиции США.

Китай претендует на 90 процентов богатой энергоресурсами акватории, однако Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам также претендуют на отдельные части моря, через которое проходит торговля объемом около 3 триллионов долларов в год. Пекин построил базы на атоллах в регионе, но настаивает, что его намерения носят мирный характер.

Ранее во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь осудил позицию США.

«Это намеренно разжигает разногласия по поводу морских территориальных претензий, разрушает мир и стабильность в регионе и является безответственным шагом, – сказал он журналистам. – США неоднократно посылали в Южно-Китайское море большие флоты военных самолетов и кораблей … США – нарушитель спокойствия и стабильности в регионе».

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе видеозвонка со своим филиппинским коллегой осудил Соединенные Штаты за то, что они сеют разногласия между Китаем и странами АСЕАН, и призвал Филиппины «смотреть вперед, а не назад».



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