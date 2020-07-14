Могут ли курение и низкоуглеводная диета повлиять на осложнения COVID-19?

14.07.2020, 20:10, Разное



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До недавних пор в научной среде существовала гипотеза о том, что никотин защищает от коронавируса. Так, в конце апреля врачи парижской больницы Pitié-Salpêtrière опубликовали результаты исследования, которые весьма приободрили курильщиков: из 350 госпитализированных только 4,4% имели эту вредную привычку. Из 80 заболевших, которые лечились амбулаторно, постоянно курят 5,3%.

Однако позже ВОЗ опубликовала обзор рецензированных исследований, в которых так или иначе оценивалась роль никотина в тяжести заболевания, сделав однозначный вывод: курильщики подвергают себя повышенному риску во время пандемии. В обзоре указывается, что до 18,5% госпитализированных с COVID-19 регулярно курят.

В новом исследовании, которое провели ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (The University of California), оценивался риск тяжелого течения инфекции среди с учетом различных факторов среди молодежи. Исследователи провели опрос 8 000 участников от 18 до 25 лет, целью которого было определить уязвимость к коронавирусу, передает CNN.

Как выяснилось, что каждый почти третий участник (32%) с медицинской точки зрения имеет повышенный риск тяжелых осложнений и смертности от COVID-19 в случае заражения. Когда исследователи исключили из анализа курильщиков, процент уязвимых к инфекции молодых людей уменьшился вдвое до 16%.

Исследователи обнаружили, что 32% от общей численности исследуемого населения были с медицинской точки зрения уязвимы для осложнений при COVID-19. Когда исследователи исключили из анализа участников, которые курят сигареты или вейпы, процент уязвимых с медицинской точки зрения уменьшился вдвое, до 16%.

«Курение может оказывать значительное влияние на здоровье молодых людей», – пишут авторы.

Еще одной горячо обсуждаемой темой остается роль питания в уменьшении риска тяжелого течения коронавируса. Австралийский научный журналист Марианна Демаси (Marianna Demasi) написала статью для журнала BMJ Evidence-Based Medicine, в которой заявила, что диета с низким содержанием углеводов может потенциально улучшить метаболизм, тем самым защищая от опасных осложнений и смертности COVID-19. В качестве аргумента Демаси приводит данные о том, что люди с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями попадают в группу риска по коронавирусу. Низкоуглеводная диета может помочь снизить вес и контролировать сахар в крови.

Этот метод профилактики коронавируса вызвал большие сомнения у специалистов. По словам директора Центра питания и контроля веса Бостонского медицинского центра Кэролайн Аповян (Caroline Apovian), любая здоровая диета может поддержать иммунную систему, но ни одна из них не доказала свою эффективность в борьбе с новым вирусом.

«Не стоит беспокоиться об употреблении углеводов во время пандемии, если только ваш врач не посоветовал вам снизить их количество», – утверждает врач.

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