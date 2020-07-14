Башаров посоветовал Собчак беречь челюсть

14.07.2020, 20:08, Новости дня

Актер Марат Башаров пригласил Ксению Собчак сыграть в хоккей и посоветовал телеведущей беречь челюсть, ведь нос она уже сломала.

«Ксения Анатольевна Собчак! Приезжайте к нам на тренировку! (…) С нами играют и девушки, которые в православных святынях покрывают голову целиком, а не для картинки», – написал актер в Instagram.

«Больше не ломайте нос по пьяни и берегите челюсть! Лед – это не сцена. Лед – работа», – добавил Башаров, пояснив, что обрушился на Собчак с критикой, потому что та, по его словам, «пиарится через монастырь».

Напомним, Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали во время работы в Среднеуральском женском монастыре. Как утверждается, избиты два работника группы, ее саму толкнули, и она упала. Позже Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в СК о нападении на них в уральском монастыре.

До этого она сообщала о переломе носа в результате падения.