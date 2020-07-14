Я/мы в одной футболке

14.07.2020, 19:59, Разное

Основанием для задержаний на акции в поддержку Ивана Сафронова полиция считала любые проявления солидарности.

У московского СИЗО «Лефортово» люди стали собираться к 13:00. Среди них большинство — журналисты, в том числе бывшие коллеги Ивана Сафронова, находящегося с 7 июля под арестом по делу о госизмене. Сегодня ему официально предъявили обвинения, хотя понятнее, что именно вменяют Сафронову, не стало. Свою вину он не признает.

Всего к СИЗО пришли около ста человек, к часу дня их уже ждали два автозака. Правоохранители начали просить жителей разойтись, ведь «акция не согласована органами исполнительной власти». На месте работала туристическая полиция.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

На вопрос, почему туристическая, один из сотрудников пошутил:

потому что со знанием английского языка.

Задерживать стали не сразу. Все присутствующие стояли на тротуаре и переговаривались, полиция снова и снова напоминала о незаконности акции. Первой в автозак увели журналистку Софью Русову — она вышла к стенам СИЗО с плакатом «Свободу Ивану Сафронову». Затем буквально за пять минут автозак стал стремительно заполняться: полиция начала задерживать людей в футболках с надписями в поддержку Сафронова. За одиночные пикеты в Москве уже неоднократно задерживали— полиция и суды считают их нарушением правил проведения публичных акций, ссылаясь на то, что в столице по-прежнему полностью не сняты ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Софья Русова. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Однако именно за футболки с одинаковыми надписями раньше не задерживали.

Сегодня же из-за футболок в течение 20-30 минут в автозаке оказались еще несколько журналистов. С плакатом вышла лишь бывшая журналистка «Ведомостей» Татьяна Морозова. Примерно через полчаса после начала задержаний первый автозак уехал.

Полиция периодически брала «перерывы» чтобы напомнить, что акция не согласована. Полицейские ходили сквозь толпу журналистов, выискивая тех, кто в футболках. Поближе подогнали второй автозак, который быстро начал заполняться.

Около 15:00 к собравшимся подошел адвокат Иван Павлов — один из защитников Сафронова.

Иван Павлов. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

«Скрыли от вас процесс для того, чтобы вы не увидели той пустоты, которая есть в материалах дела.

Кроме постановления о возбуждении уголовного дела, никаких материалов на столе у судьи просто не оказалось. Нечего было рассматривать в качестве какого-то обоснования тех подозрений, который выдвинуты против Ивана», — говорил он.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Пока журналисты брали комментарии, на фоне из громкоговорителя продолжал доноситься голос полицейского: «Уважаемые граждане, ваша акция незаконна, просьба разойтись». На акцию это было похоже с большой натяжкой: большинство собравшихся просто записывали слова Павлова, как это обычно делают журналисты. Однако в это же время полиция увела в автозак еще нескольких человек. Всего у СИЗО задержали около двадцати присутствующих: двоих за то, что встали с плакатами, остальных — за футболки.

Задержание Александра Черных. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

В автозаки увели в том числе спецкора «Холода» Марию Карпенко, журналистов «Коммерсанта» Ольгу Алленову, Анну Поваго, Анну Васильеву, Юлию Галямову, Лилию Галявиеву, Петра Пархоменко, Александра Черных, а также редактора «Коммерсант-FM» Аллу Пугачеву, бывшего журналиста «Ведомостей» Татьяну Морозову, автора Avtozak LIVE Максима Кондратьева и главного редактора «Холода» Таисию Бекбулатову. Часть задержанных доставили в ОВД «Кузьминки», часть – в отделение «Капотня». Через несколько часов их отпустили с обязательствами о явке.

Задержание Таисии Бекбулатовой. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

После предъявления обвинения был допрос Сафронова, длившийся почти три часа. О сути обвинения, предъявленного экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и нынешнему советнику главы «Роскосмоса» (на последней должности Сафронов успел проработать около двух месяцев), с самого начала было известно мало. Он якобы передавал сведения чешской разведке, а конечным адресатом сведений были спецслужбы США.

Следователи так и не предоставили никаких доказательств причастности бывшего журналиста к преступлению, в котором его обвиняют, рассказала защита после допроса. Адвокаты Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров рассказали и о состоянии Сафронова:

чувствует себя хорошо, претензий к содержанию не имеет.

Татьяна Морозова. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

После окончания следственных действий стали известны лишь некоторые детали. Сафронов, считают в ФСБ, передавал сведения шифрованием с использованием Veracrypt. Это программное обеспечение широко используется представителями разных профессий, в том числе журналистами, адвокатами и правозащитниками, чтобы общаться конфиденциально. Система шифрования сообщений сейчас есть и в мессенджерах, например в Telegram и WhatsApp.

Татьяна Фельгенгауэр. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Еще стало известно, что ФСБ изучила публикации Сафронова — неясно, все или часть — и гостайны там не нашла.

«Это они выдвигают как доказательство того, что обвинение не связано с журналистской деятельностью», — уточнил Павлов.

Собравшиеся возле СИЗО «Лефортово». Фото: Светлана Виданова / «Новая»

При этом, когда Сафронов собирал составляющие гостайну сведения, кому передал, каким путем это происходило, через электронную почту, мессенджер или как-то еще — по-прежнему загадка.

Апелляция по мере пресечения состоится 16 июля в Мосгорсуде. Защита еще раз укажет, что обвинение не справилось со своей процессуальной обязанностью — обосновать подозрения, которые теперь называются обвинениями. Рассекретить дело Сафронова и раскрыть, в чем именно его обвиняют, требует не только защита — петицию «Новой» с требованием публичного обвинения уже подписали свыше 56 тысяч человек. Под открытым письмом журналистов почти 400 подписей.

Мария Ефимова

Корреспондент