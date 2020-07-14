Минск заявил о существенной экономии в результате соглашения по БелАЭС с Москвой

14.07.2020, 19:48, Новости дня

Белоруссия существенно сэкономила, подписав соглашение с Россией о строительстве белорусской атомной станции, сообщил премьер республики Роман Головченко.

«Задача-максимум выполнена: это три международных документа. Два протокола к межправительственному соглашению по сооружению белорусской атомной станции», – сказал Головченко в ролике, опубликованном в Facebook его пресс-секретаря Александры Исаевой.

Он подчеркнул, что все соглашения соответствуют интересам Белоруссии, и они очень выгодны для Минска.

«Могу сказать, что только по строительству атомной станции республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов, это практическое решение, которое очень выгодно нашей стране», – добавил премьер.

Головченко отметил, что принципиальная договоренность по этому вопросу была достигнута между главами государств. Продолжительное время заняла «практическая отработка» соглашения, которая была необходима для того, чтобы стороны могли соблюсти все свои интересы.

Также Головченко сообщал, что Москва и Минск подписали соглашение о поставках энергоносителей в республику, включая нефть.

В конце июня посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщал, что загрузка ядерного топлива на первый энергоблок Белорусской АЭС предположительно начнется в августе.

В мае стало известно, что Белоруссия провела с российской стороной работы по корректировке условий кредитного соглашения на строительство Белорусской АЭС, согласно которым физический пуск первого энергоблока планировалось начать в июле 2020 года.