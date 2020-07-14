Мнение: Сколько жизней спасли ограничения, отсутствие длительного иммунитета и первая в мире вакцина от коро

14.07.2020, 19:42, Разное

1. Блогер genby указывает на любопытное исследование, согласно которому антикоронавирусные ограничения спасли в 300 раз больше жизней, чем то количество людей, которые до сих пор умерли в России из-за эпидемии COVID-19:

https://genby.livejournal.com/840364.html

Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания (экспоненциальный рост заболеваемости) в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 миллиона.

2. Плохая новость. Вслед за многими другими исследователями, британские учёные, похоже, окончательно подтвердили, что после перенесённого COVID-19 у людей не остаётся длительного иммунитета:

https://lenta.ru/news/2020/07/12/srokdeistviya/

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко снижается всего за три месяца. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона.

По словам специалистов, наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. Ученые отмечают, что у 60 процентов на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 процентов пациентов.

Исследователи также рассказали, что за три месяца количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительных значений, а у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие иммунитета. Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах.

3. Хорошая новость. В России, как утверждается, успешно протестировали первую в мире вакцину от коронавируса:

https://ria.ru/20200712/1574227159.html

Не исключено, что наша вакцина не совсем первая, или что реально первой начнёт массово использоваться или окажется более эффективной какая-то другая вакцина. Тем не менее, это значимое достижении российской медицины.

С учётом того, что теория выработки «коллективного иммунитета», похоже, провалилась из-за неустойчивости этого самого иммунитета, вопрос о вакцинации становится всё более актуальным. Тем более, что число заражённых в мире ставит новые рекорды:

https://ria.ru/20200713/1574250330.html

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Скончались 5285 пациентов с COVID-19. Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.