Мнение: Книга «Как снимали “Гордость и предубеждение”»

14.07.2020, 19:41, Разное

Ого, какую ссылку в комментарии принесли:

Книга написана Сью Бертуисл, продюсером сериала, и Сьюзи Конклин, редактором сценария. В книге детально описан весь процесс создания этого легендарного телесериала — захватывающее путешествие длиною в полтора года от оригинального замысла до премьерного показа по телевидению. Вы узнаете много интересных подробностей о том, как создавался сценарий, как проходила подготовка к съемкам и сами съемки, а также найдете здесь интервью с членами съемочной группы и актерами. Мы постарались также выложить большинство представленных в книге иллюстраций, включая фотографии с места съемок.

Русский перевод: Форум Российского фан-клуба Колина Ферта.

http://ajlo.ru/314.html