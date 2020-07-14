Личное: Будто испачкалась в чем-то

14.07.2020, 19:25, Разное

Вот интересная история.

Такой не было еще в рубрике.

oh_i_krasavka

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам за то, что Вы делаете, и за возможность написать письмо в evolutiolab.

Мне 31 год, у меня две дочки – 8 и 6, не замужем. Живу в деревне с мамой и детьми, работаю сезонным рабочим в сельском хозяйстве.

Год назад на работах я познакомилась с женщиной Р., из соседней деревни, ей было 54 года. Мы сдружились, с ней очень комфортно, она добрая, щедрая, душевная, ни капли подлости, она не пыталась встать сверху, общалась доброжелательно и на равных. Полагаю, и ей со мной было нормально. Она в разводе, 4 детей – трое живут в других городах с семьями, а один неженатый сын Т. с ней. О нём и история.

(“Она не пыталась встать сверху” говорит автор о женщине, которая годится в матери. То есть сама автор иерархию не соблюдает, довольна, когда можно быть на равных с теми, с кем она не на равных. Вот за это неприятие разницы и стремление быть со всеми на равных она и поплатится, попав в очень неприятную историю)

Он на год младше меня. У него лёгкая степень умственной отсталости и группа инвалидности по этой причине. Ничего такого, он вполне адекватный, просто учился в спецшколе. Имеет пенсию, подрабатывает иногда на сезонных работах, иногда «по людям».

Но в то лето мы просто познакомились, и всё. У него есть приятель П., к которому на лето из другой области приехала падчерица Н. 24х лет, и он влюбился в неё, постоянно был у П., ходил по пятам за Н. Она не отвечала взаимностью, Т. был в жёсткой френдзоне.

Потом Н. уехала домой. Я иногда приезжала в гости к Р., в свои выходные или праздники, общалась с Т., он стал проявлять ко мне внимание. Я поняла, что мне это приятно, и он мне немного нравится – он симпатичный, довольно высокий (180-182), стройный, широкоплечий.

(Ну вот сложная у автора ситуация. Физически парень нравится, и он наверняка хорош, поскольку силен и молод. А либидо у людей с умственной отсталостью, в среднем, даже повыше. Но учитывая ситуацию, понятно, что у такого парня любой рак будет рыбой на безрыбье. А здесь автор еще и в курсе была, как он влюблен в другую девушку. То есть симпатию его она должна была оценивать верно, а именно: парень хочет какую-нибудь женщину, все равно какую)

На 8 марта тоже приехала к Р., в числе прочих гостей. Т. всё время сидел возле меня, смотрел, разговаривал. Я пошла в другую комнату поздравлять людей по телефону, он сел рядом, взял мою руку и стал целовать её. Это было так трогательно.

(А она оценивает неверно, ей кажется, что у него к ней трогательные чувства, а не либидо молодого мужика)

С тех пор и пошло. Он начал сам мне звонить, через неделю приехал ко мне в гости, потом ещё. Я к ним зачастила тоже. Он говорил, что влюбился в меня, что я такая классная и красивая, что хочет быть со мной и никому меня не отдаст. Пытался обнимать-целовать. Постоянно спрашивал «А ты меня любишь? Ну скажи, что любишь». Я отвечала «Не знаю пока ещё».

(Она намекала ему, что у него есть шанс на ее любовь. Он этим шансом не мог не воспользоваться)

Я сомневалась, конечно, из-за его заболевания. Боялась общественного осуждения, насмешек. Да и СЗ моя для него была не такой уж высокой, это ощущалось. А он, тем временем, рассказывал уже своим знакомым, что у него появилась «жена» – хотя мы только один раз поцеловались.

(Видите, ей приятно, что он звал ее женой. Она и стыдилась людей, но и радовалась его словам. Хотя мало ли какие глупости говорят молодые парни, даже умственно сохранные?)

И мама моя была… не в шоке, конечно, но почти.

– Боже мой, зачем тебе отношения с олигофреном?? Ну неужели никак не поискать себе… нормального?

– Во-первых, не такие уж у него проблемы. Он мне нравится, и характер хороший. А во-вторых, сильно много ты видишь вокруг меня «нормальных», желающих со мной отношений? Аж ни одного, правда?

Она на это лишь вздыхала.

(И вот что здесь произошло. Она решила, что неравенство их – людской предрассудок, и от нее зависит воспринимать его на равных или нет, как от его матери зависело – говорить с ней сверху или на равных. Но она не учла, что разница их – это факт, и поведение парня будет специфическим. Она не была готова к этому. Она надеялась получить нормального во всех отношениях мужчину со скидкой, по акции. И еще она не учла, что сам парень умственной разницы не замечал, зато хорошо видел разницу автора и более красивых девушек)

Дело в том, что есть один нюанс, ага. Я некрасивая. Видимо, совсем. Дело в лице. Так-то я не толстая (рост/вес 181/62), тип фигуры – что-то вроде груши, но с широкими плечами; не сутулая, зубы в порядке. Никогда не имела вредных привычек. Одежда – обычная, тёмных базовых тонов, без «оборочек», лишнего обтяга или оголения. А лицо… крупные резкие черты, выраженный Д-тип. (возможно, Камень) Преждевременное старение, морщины – выгляжу старше своих лет, сильный купероз (коплю деньги на лазерное лечение), склонность к акне.

(Кожу надо лечить. Розацеа скорее всего называется ее заболевание, не обязательно ждать лазерного лечения, надо найти дерматолога и начать терапию)

Такое, конечно, было не всегда – в молодости я была довольно симпатичной, парни обращали внимание. А потом большие проблемы, стрессы, рождение детей, и вот. А ещё я 9 лет страдаю трихотилломанией. Иногда удаётся побороть на какое-то время, потом опять. Я это всё, конечно, маскирую, в глаза оно не бросается. Но волосы неровные, на голове бардак, общий вид неухоженный. Кроме того… во время первых родов меня покалечили в роддоме – врачебная халатность, а во время вторых это усугубилось. И теперь со мной в сексе, мягко говоря, не очень.

(От трихотилломании есть хорошее лекарство, если она первичная, то есть нет серьезного психического расстройства. Надо заняться волосами. Делать маски, лечить дарсенвалем, это дешевый домашний прибор, массаж делать, втирать масла, причесывать, укладывать, то есть начать тщательно и бережно ухаживать за волосами. И вот эту манию, вырывать волосы, как рукой снимет. А что касается того, как вас покалечили и испортили в роддоме, сдается мне, что это ваш бзик. Если вам секс нравится, ничего страшного нет скорее всего, все в пределах нормы)

С Т. мы продолжали общаться и сближаться, меня к нему тянуло всё сильнее. И моя СЗ, кажется, подросла. Начали спать после Пасхи. Мне будто крышу сорвало. Когда он находился рядом, хотела его невероятно, по телу разливался жар, и голова кружилась. Было очень хорошо с ним и просто общаться, и обниматься. Он, когда приезжал, помогал что-то по хозяйству, и работать вместе тоже мне очень нравилось, сил будто в 2 раза больше становилось. С детьми поладил быстро, общался с ними так дружелюбно, а они висли на нём как бельчата. Он постоянно говорил, что любит и что будет со мной «век доживать». Я улыбалась, отвечала «и я тебя люблю».

Были правда и моменты, которые смущали. Например он просил, чтобы я даже дома носила лифчик, и чтобы подкрашивалась к его приходу (а потом я сделала себе стойкое окрашивание бровей и ресниц, и он был в восторге) – и тогда я понимала, что моя СЗ всё ещё не так высока. Или когда говорил «ты знаешь, я пытался сойтись и с С., и с Н., и с Т., и с И., и с Л., и с ……. – и ни одна со мной не захотела. Как здорово, что хоть ты согласилась!». Я ему на это лишь «ага» со вздохом.

(Видите, в то время как она решила закрыть глаза на его дефект, он считал дефектной ее. К сожалению, так всегда и бывает, когда вы в короне снисходите к кому-то. Очень часто интеллигентная женщина от безысходности или физического влечения сниходит к какому-то работяге, с незаконченным высшим, а этот работяга в то же самое время считает, что сам снизошел к этой некрасивой и несчастной тетке. Надо очень хорошо понимать, что люди видят вас своими глазами, а не вашими. А чтобы понимать, как они вас видят, надо не носить корону. Она вроде и замечает, что он смотрит на нее критически, но ей не хочется об этом знать)

А недели через 2 я заметила, что он как-то не слишком отзывается на объятия, прикосновения итд. Сделала вывод, что пресытила его собой. Перестала к нему лезть физически, сохранив прежний уровень доброжелательности и участия, занималась больше делами даже при нём. И через пару дней он опять начал сам меня тискать-обнимать-целовать.

(Вроде она видит ситуацию. Она ему не очень нравится, но никто получше ему не дал, и он прямо ей об этом говорит. Но даже когда его от нее воротит, она тихонечко дожидается в сторонке, когда он опять проголодается настолько, чтобы ей перепало любви. Видите ее предательство себя?)

Но в один из дней он сказал, что у них с Р. совсем нет денег, и не дам ли я ему в долг. Я подумала «приплыли», а вслух ответила, что если он хочет от меня денег, то пускай поможет нам в хозяйстве с такими, такими и такими работами, на которые мама всё равно хотела кого-то нанимать, а так ему заплатим. Он с радостью согласился, и с тех пор так и повелось…

(Просят денег, когда видят, что СЗ для вас больше, чем ваша для них. Только в этом случае люди просят денег. Иногда люди ошибаются с оценкой СЗ, но этот парень не ошибался)

А в середине мая в наши края к П. снова приехала Н., они начали как-то там общаться, ни один почти разговор уже не обходился без упоминаний о ней. Стало ясно, что его чувства к ней вернулись, а она по-прежнему его френдзонит и припахивает по хозяйству (разумеется, бесплатно). Однажды после очередного такого я ему сказала «продолжишь бегать за Н. и унижаться перед ней, позоря себя, а заодно и меня – мы с тобой расстанемся», он ответил «я понял».

(Она ставит ему ультиматумы. Хотя даже умственно сохранный мужчина не стал бы подчиняться такому ультиматуму, да и не смог бы скорее всего, если тянет к другой)

Ещё дней через 10 мы с ним договорились поехать в лес, поискать грибов. Встретились, а он надел тёмные зауженные джинсы, объёмную серую толстовку, да ещё я его подстригла накануне – такой красавчик. И тут выдаёт сходу.

– А ты нам пива купила?

– Купила.

– А сигарет мне купила?

– Нет.

– Почему??

– Не захотела.

– Ну я же честно отработаю, ну сбегай в магазин, купи!

– На самом деле, купила. Лови.

И у меня всё разом упало.

(Она хочет получать от него секс, декорация ее устраивает, ей нужно только немного иллюзий, что он любит ее и полностью отвечает за свои действия и слова. Но он все время разрушает эти иллюзии. И корона ее падает вместе с либидо)

Ну, поехали в лес, он мне там что-то всё про П. да про Н. рассказывает. Что вот, мол, Н. говорит ему, что не надо на неё так смотреть и за руки её трогать, ведь у него уже есть «жена», а у неё появился В. Да и П. требует отстать от Н. Ну капец.

Я ему

– Ну так зачем же ты к ней лезешь, если тебя прямо просят не лезть?

– Да я не лезу, это они сами просто что-то такое говорят.

*ну да, как же*

– Т., а давай мы с тобой останемся друзьями.

– Это как?

– А вот так. Приглашать тебя на подработки и платить мы будет тебе по-прежнему, и всякие мелкие услуги, вроде подстричь, помочь с ремонтом велика, укол сделать, ещё что-то, всегда пожалуйста. Только теперь уже без мусей-пусей, обнимашек-целовашек и секса. Ну и каждый из нас теперь свободен. Согласен?

– Ааа, без проблем! Давай и так.

(Она ему предложила какую-то сложную конструкцию. Он пока услышал только плюсы для себя. Приходить можно, деньги будут, и он теперь свободен. А с ее стороны это были щипцы. Ей хотелось, чтобы он оценил значимость секса с ней и значимость ее верности и перевоспитался)

Он начал говорить, что нет у него ничего с Н., у неё есть В., а сам Т. даже номер её в тел.книгу не записывал. Я психанула, начала орать, что номер её он себе не записал лишь потому, что она ему его принципиально не дала! И вообще, мне на***ть, с кем там спит его любимая Н. А фишка-то в том, что с ним, с Т., она спать не будет никогда, потому что не интересен он ей, не любит она его и не хочет. Так бывает, се ля ви, смирись! И мой ему дружеский совет – найти себе третью, с кем интерес и чувства наконец окажутся взаимными. И уехала.

(Штурман дает совет ему, хотя ей бы надо молча дать совет себе: не спать с мужиками, которые хотят других женщин, не побираться, рассчитывая, что раз другие не дают, ей перепадет, не унижаться. Вот какой совет себе надо было ей дать и внять ему)

Он потом звонил мне вечером, переживал, как же так, что ж теперь. Спросил, будем ли мы и дальше звать его поработать у нас. Я ещё раз подтвердила, что да, всё это будет – и подработки, и деньги, и мелкие услуги от меня, но уже по-дружески. Ну, и какое-то время не будем общаться, даже по телефону. Он такой «окей-окей-окей!».

(Ну он испугался конечно. В его жизни не так много ништяков. Но если бы она хорошо осознавала, что это чисто материальные ништяки, она бы не делала из себя кормушку, порвала бы с ним и все. Но ей хочется думать, что вот она припрячет от него секс и он тогда побегает)

После этого я перестала отвечать на звонки недели на 2. Он ничего не предпринимал, только названивал. Где-то через неделю мне также звонила Р., спрашивала, что же случилось, я рассказала. Слышу, она говорит Т., мол, всё у вас, она приревновала тебя к Н. навсегда. А я не приревновала, чёрт возьми! Мне просто противно стало от всей ситуации.

(Вывалила все матери его, в надежде, что мать воскликнет: ты что, он дурачок, но любит тебя. А мать сказала, как есть. Она на стороне своего сына, а не женщины, которой хотелось использовать его сексуально, ничем не заплатив)

Потом я, по просьбе мамы, возобновила общение, всё же работник, он начал опять приезжать к нам на подработки, с детьми общаться. И я общаюсь с ним нормально, но уже в основном по делу. Хотя он, кажется, так и не понял, что наши отношения закончились. Закатил мне тут недавно истерику, что меня видели, как я сидела за столиком с каким-то парнем, и какого чёрта, ведь я его жена, и если он меня с кем-то поймает, то даст тому в дыню. А я ответила, что никакая ему не жена, а друг, а если он кому-то там даст в дыню, то прилетит от меня ему очень сильно, а будет катать мне истерики – добавлю его номер в чс. Притих вроде.

(Здесь она зря нарывается. Он скоро даст в дыню ей в ответ на оскорбления и провокации, и суд присяжных его оправдает. А осудит общественность ее, как она привадила нездорового парня и теперь хвостом перед ним вертит, заставляя ревновать)

А меня не покидает ощущение, что наши отношения были большой ошибкой. Не знаю, будто… будто испачкалась в чём-то, ввязавшись в это всё. Что мало того, что человек с таким диагнозом, да со сверхнизкой ОЗ, так ещё и моя СЗ была совсем небольшой.

(Не в диагнозе его она испачкалась. Она испачкалась в том, что хотела своровать то, что плохо лежало)

Но ведь получается, что я не смогла по-настоящему влюбить в себя даже такого человека. Думаю, тут сыграли роль мои Штурман и Училка. А с другой стороны, иногда его направлять было просто необходимо, причём жёстко, ведь он теряется в некоторых элементарных для обычных людей вещах…

(Здесь еще выясняется, что она шпыняла его и штурманила. Поэтому он ей и рассказывал про других женщин. Жестко направлять можно своего ученика, который в полном уме и здравии пришел к вам учиться, иногда подчиненного можно жестко направить, если формат работы это предполагает. А вот любовника своего и сожителя жестко направлять нельзя, даже если он умственно отсталый. Не связывайтесь с такими или учитесь уважать их такими какие они есть и не требовать то, чего они дать не могут)

И это при том, что я смогла улучшить границы благодаря Вашему блогу. До знакомства с ним я была рапанищем – уровня тех авторов писем, у которых были «музыкально-ментальные романы» с их тренерами, вот таким. Но, судя по жизненной ситуации, работы ещё – непаханое поле.

Эволюция, подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? С чем связаны мои неудачи? Ведущую ли роль в этом играет плохая внешность и имидж?

(Ведущую роль играет корона. Имидж надо улучшить, если хотите иметь дело с молодыми симпатичными мужиками. Все равно, какой у них интеллект. ОЗ устроена так, что мезальянс в одном ресурсе очень плохо компенсируется другим, особенно если вторая сторона не согласна с такой компенсацией. Поэтому если вы некрасивы и не хотите или не можете с этим что-то делать, не надо зариться на симпатяг, ищите мужчину постарше и внешне похуже, но своего интеллектуального уровня. Мезальянса не будет. Или прокачивайте имидж, так вам открывается доступ к мужчинам моложе и красивей)

Спасибо, что прочитали.

С уважением.