Личное: Блицкриг по ликвидации курицы

14.07.2020, 19:30, Разное

То, что происходит в жизни Агаты Муцениеце напоминает мне настоящую спецоперацию.

Следите сами за хронологией: 10 апреля Павел выгоняет жену из дома, затем подаёт на развод, после чего забирает детей с собой на море, а Агата узнаёт о происходящем из соцсетей:



Фото: Соцсети

То есть, никакого разрешения Агаты, чтобы её детей на руках таскала Карпович, нет и в помине. Муж просто забирает детей с собой, где на отдыхе появляется новая мама.

Дальше — больше. В загородный дом Прилучного с вещами переезжает Карпович, где тут же начинает наводить свои порядки.

В любом коттеджном посёлке всё на виду. Вот в СМИ появились свидетельства, что новая хозяйка творит:

«Требовала, чтобы слушались только ее и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так».

Соседи Прилучного утверждают, что Мирослава уже успела поругаться с домработницей и наводит свои порядки.

Что же уже произошло? Старую хозяйку — вон из дома, а пока она сидела обескураженная и пыталась собрать мысли в кучу, её место уже заняла другая.

Орёт на прислугу, вводит новые правила, таскает на руках детей, будто они — её.

Всё, рокировочка удалась.

Чем всё дело закончится?

Не будьте наивными, оно уже закончилось! Такой вот блицкриг — а теперь Агата может таскаться по судам, поплакать в студии у Малахова, дать интервью жёлтой прессе, но, как говорится, поздно метаться.

Дело сделано. Там — счастливая семья с детьми. У Агаты же — сопли, слюни, почти помешательство.

Павлу Прилучному, конечно, можно поставить твёрдую пятёрку за проведённую спецоперацию, Мирославе Карпович — за циничное желание отодвинуть законную жену и обрести своё счастье у камелька, а вот Агате Муцениеце остаётся лишь посочувствовать, как она проспала то, что творилось за её спиной.

Наверняка ведь план по замене одной жены и мамы на другую был разработан задолго до его воплощения в жизнь.

Селяви, куры, селяви. Такое случается не только в дешёвых мелодрамах на телеканале про Ефросинью, но и в жизни.

Сталкивались с циничными интригами за своей спиной?