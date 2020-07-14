Анонсирована подача воды из нового источника в Симферополь

14.07.2020, 19:30, Новости дня

В Симферополь из Тайганского водохранилища в скором времени поступят первые 15 тыс. кубометров воды в сутки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Посетил место строительства водовода Белогорск – Симферополь, который будет поставлять в крымскую столицу до 50 тыс. кубометров воды в сутки. При этом уже в ближайшие дни Симферополь получит первые 15 тыс. кубометров воды по новому водоводу», – написал Аксенов у себя во «ВКонтакте».

Он пояснил, что в работе принимают участие 300 военнослужащих, и более 140 единиц специальной техники.

Глава региона также осмотрел полевой лагерь, где расположен личный состав военных трубопроводчиков Минобороны, которые прокладывают трубы из Тайганского водохранилища в Симферополь.

В понедельник Минобороны сообщало, что подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который должен соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища.

Аксенов сообщал, что по просьбе руководства республики Минобороны построит трубопровод для переброски воды из Белогорского района Крыма к Симферополю. 11 июля первая партия труб для строительства водовода Белогорск – Симферополь прибыла в Крым.

Также глава Крыма отмечал, что полуостров способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок воды с Украины. Он рассказывал, что в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова.

Кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.