Россия и Белоруссия подписали договор о поставках нефти

14.07.2020, 19:30, Новости дня

Премьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали в Москве три документа в сфере энергетики, включая экспорт нефти в Белоруссию.

«Подписано три международных документа. Это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС. Отдельное соглашение, регулирующее условие поставок энергоносителей, в частности, нефти в республику Белоруссию», – сказал Головченко, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявлял, что в июле Минск намерен закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти, почти все они будут поставлены трубопроводным транспортом.

В первой половине июня на белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой. Также Белоруссия в этом году закупила норвежскую и азербайджанскую нефть через порты Клайпеды и Одессы. В апреле Минск договорился о прокачке нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши.

В Москве заявили, что закупки нефти Белоруссией у США и Азербайджана – это суверенное право республики.