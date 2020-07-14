Тетя мечты: Пэрис Хилтон устроила своей племяннице тематический день рождения

14.07.2020, 19:30, Разное

Как известно, одна из самых известных американских блондинок и it-girls предпочитает розовый, но вчера Пэрис Хилтон решила на время изменить любимому оттенку. В платье, раскрашенном практически во все цвета радуги, она отправилась на домашнюю вечеринку своей племянницы и дочки сестры Ники, Лили-Грейс. Девочка отмечала свое четырехлетие.

Пэрис с подругами на празднике Ники Хилтон с младшей дочкой Тедди

Судя по фото с торжества, выбрала такой наряд Пэрис не случайно, а чтобы быть “в стиле” самого праздника: лужайку перед домом именинницы украшали разноцветные шарики, на столах лежали приготовленные яркие рожки с мороженым и конфеты… Впрочем, солировал среди этого цветового многообразия все равно любимый Пэрис розовый: ведь главными героями тематической вечеринки стали тролли из одноименного мультфильма, сказочные персонажи с кожей цвета фуксии, которых, по-видимому, очень любит маленькая Лили-Грейс. А потому на ее дне рождения присутствовала как ростовая кукла из любимого мультика, так и сладости с изображениями тех же персонажей, маленькие игрушки троллей и большой торт.

Именинница с сестрой

Вместе с Пэрис на празднике присутствовала мать именинницы Ники и ее младшая дочь, 2-летняя Тедди, а также подруги сестер – Эллисон и Каролин. К слову, со своей семьей после трехмесячной самоизоляции Пэрис воссоединилась лишь недавно, о чем не преминула написать в Instagram в середине июня.

Наконец-то вместе, и нам так хорошо. Очень люблю свою дорогую семью,

– написала она тогда.

Компанию скучающей по родным Пэрис на карантине скрашивал ее бойфренд Картер Реум. Кстати, недавно пара отметила первую годовщину отношений. К слову, избранник Пэрис является бизнесменом и довольно известным: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Подробности же его романа с Пэрис стали известны благодаря осведомленным источникам издания E! Online. Впервые их заметили на афтепати “Золотого глобуса” в январе 2020-го.

Он довольно известный человек в Голливуде. Они знакомы друг с другом около месяца, – рассказывал инсайдер в январе. – И очень счастливы вместе. Их познакомили общие друзья, все считают их замечательной парой. Новый год они отмечали с семьей Картера, его родные просто очарованы Пэрис.

Пэрис Хилтон и Картер Реум