Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку

14.07.2020, 19:30, Новости дня

Белогорский районный суд Крыма признал владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и назначил штраф, рассказал адвокат Зубкова Арман Петросян.

Мужчину оштрафовали на 400 тыс. рублей, из них 300 – возмещение морального вреда потерпевшей, остальное – судебные издержки, передает РИА «Новости».

Как сказал адвокат, иски потерпевшей о возмещении морального и материального ущерба выделили в отдельное гражданское производство. Петросян пока не знает, будет ли его клиент обжаловать решение.

«Как он скажет, так я и поступлю. При этом я полагаю, что доводы, изложенные в суде, являются необоснованными и не соответствующими как нормам закона, так и фактическим обстоятельствам дела», – подытожил он.

Напомним, в 2018 году туристка из Кирова, заказавшая платную услугу «Прогулка со львом», подошла к животному, чтобы сделать фото, а зверь повредил ей руку. Однако в «Тайгане» утверждают, что женщина была пьяна и «трепала льва за гриву». Дело поступило в суд осенью 2019 года.

Зубков был арестован 3 февраля на два месяца в связи с тем, что он 20 января не явился в суд, однако вскоре верховный суд Крыма освободил из-под стражи владельца парка в зале суда, изменив меру пресечения на «запрет определенных действий».