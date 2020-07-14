 

В вечернем платье и медицинской маске: королева Летиция на гала-вечере для журналистов

14.07.2020, 19:30, Разное

Не знаем, как вы, а мы соскучились по временам, когда монаршие особы то и дело выгуливали стильные вечерние образы – то на гала-ужинах, то на красных дорожках кинофестивалей. Новый выход королевы Летиции напомнил о той предкарантинной эпохе: супруга короля Филиппа появилась перед публикой в наряде, которое вызвало настоящий wow-эффект.

Летиция и Филипп стали гостями гала-вечера испанской газеты ABC, где чествовали лауреатов престижных премий в области журналистики – Mariano de Cavia, Luca de Tena и Mingote. Впервые Mariano de Cavia была вручена сто лет назад, в мае 1920 года, затем в июле 1929 года к ней добавилась премия Luca de Tena, а в 1966-м ABC учредила третью премию, на этот раз чествующую талантливых фотографов и иллюстраторов, – Mingote.

Король Филипп и королева Летиция Поскольку королева сама в прошлом работала журналистом, пропустить мероприятие она не могла. На празднике Летиция выглядела на миллион – алое платье-бюстье, подчеркивающее достоинства фигуры, оригинальные лодочки Manolo Blahnik, которые перекликались по цвету с классическим плетеным клатчем Bottega Veneta. В качестве украшений королева выбрала серьги с красными камнями Aldao Joyeros, которые добавляли образу торжественности, но не перегружали его. И, конечно, лицо Летиции, как и лица других гостей, “украшала” медицинская маска – самый важный аксессуар современности.

Королева Летиция с гостьями гала-вечера



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