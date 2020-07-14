“Трудно удерживать высококлассных спецов”. НБУ призвал отменить карантинное ограничение зарплат чиновников

14.07.2020, 19:25, Новости дня

Национальный банк Украины выступает за отмену введенного на период карантина ограничения зарплат чиновников, сказала агентству “Интерфакс-Украина” 14 июля и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.

Она отметила, что в последние годы госкомпании привлекли профессиональных менеджеров, но из-за урезания зарплат их будет трудно удержать.

“Госкомпании стали конкурентоспособными на рынке труда, они привлекли умелых и честных менеджеров, которые работают на компанию, а не на скрытые олигархические группы. К тому же уровень зарплат позволяет устранить коррупционную составляющую. Теперь же с учетом введенного ограничения госкомпаниям, да и Нацбанку будет крайне трудно удерживать высококлассных спецов на своих местах”, – считает Рожкова.

Она сказала, что благодаря реформе корпоративного управления и привлечению независимых директоров в наблюдательные советы выросла прибыльность госкомпаний. По словам Рожковой, госпредприятия годами приносили государству убытки и жили на дотации, но в последние два года “они принесли пару миллиардов долларов в виде дивидендов”.

13 апреля Верховная Рада внесла изменения в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год и ограничила максимальный размер зарплаты чиновников, депутатов, судей, прокуроров и сотрудников НБУ в период действия карантина. Согласно закону, с апреля и до конца карантина их заработная плата не должна превышать 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года, то есть 47 230 грн.

В июне группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона №3708, который предусматривает отмену ограничения размера зарплат чиновников. Его должны были рассматривать на заседании 13 июля, но президент Владимир Зеленский направил депутатам письмо, в котором призвал отложить рассмотрение проекта закона.

Против ограничения зарплат в Украине выступил Международный валютный фонд. “Ограничение размера максимальной зарплаты может привести к потере крупнейших талантов и необходимого опыта. Это было бы не в интересах Украины”, – отмечал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.