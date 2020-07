My way is Misha’s way and we gonna win – Саакашвили заявил, что готовится к решающему рывку в Грузии

14.07.2020, 19:25, Новости дня

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 июля на своей странице в Facebook заявил, что у него большие планы относительно Украины и Грузии. “В целом вы должны знать: у меня большие планы и по Украине, и по Грузии. Я за большую трансформацию. Я не верю в полушаги и не верю в процесс, я верю только в результаты процесса. Этой осенью я готовлюсь к решающему рывку в Грузии. Мы закончим унижение моей родины Грузии и уничтожение моего народа ставленником России – олигархом [бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной] Иванишвили, и вернем грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придется заплатить за это высокую цену”, – заявил он. Саакашвили сказал, что борется в Украине и в Грузии. “Да, я не претендую на высокие должности ни в какой стране, но я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы, и этих людей я не подведу чтобы не случилось и чего бы мне это не стоило”, – отметил он. Саакашвили не конкретизировал свои планы. Но отметил, что везде “работал на результат, на то, чтобы менять жизнь людей, страны или стран”. “Я уверен, что не только я рожден для побед, но и Украина и Грузия рождены для побед! Мои соратники и близкие мне люди рождены для победы! Это и есть мой путь. My way is Misha’s way and we gonna win!” – подытожил он. Пару дней тому назад очень важный в моей жизни человек спросил меня, знаю ли я точно свой путь, не бросаюсь ли из… Posted by Mikheil Saakashvili on Teisipäev, 14. juuli 2020 Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили него несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными. В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. 9 июля в видеообращении, опубликованном на YouTube, он заявил о нелегитимности грузинской власти. “У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно. Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация”, – говорил Саакашвили. В связи с этим министерство иностранных дел Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова. В украинском МИД подчеркивали, что “публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства”. Источник: интернет-издание “ГОРДОН”