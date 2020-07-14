В СБУ подтвердили задержание фигуранта дела о “пленках Лероса”

14.07.2020, 19:25, Новости дня

14 июля в Службе безопасности Украины подтвердили задержание одного из фигурантов дела о записях, опубликованных народным депутатом от “Слуги народа” Гео Леросом, на которых якобы обсуждается назначение на госдолжности.

“Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группы. Ее участники обещали коммерсанту за $100 тыс. “решить” вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах. Сейчас следствие проверяет эту информацию. СБУ задержала двух граждан 14 июля во столичной кофейне во время получения ими всей суммы неправомерной выгоды. Среди задержанных – вероятный автор скандальных “пленок Ермака”, который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности”, – говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что “сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители “громких пленок” на самом деле оказались обычными мошенниками”.

Дело, в рамках которого проходило задержание, расследуется по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ не указали фамилию задержанного фигуранта дела о записях, однако ранее “РБК-Украина” назвала его – юрист Дмитрий Штанько.

29 мая нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о “пленках Лероса”, переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры “поняли”: Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.

2 июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство.