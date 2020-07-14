В Подмосковье вылечили пролежавшую более месяца в коме пациентку

14.07.2020, 19:23, Разное

В Подмосковье врачи из Ногинского госпиталя для больных COVID-19 спасли 37-летнюю женщину, которая провела подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких полтора месяца. Более месяца пациентка находилась в коме.

Мать двоих детей попала в больницу в крайне тяжелом состоянии еще в конце апреля. Через два дня ей стало значительно хуже, после чего пациентка впала в кому. В настоящее время ее тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. В региональном Минздраве отметили, что женщину скоро выпишут.