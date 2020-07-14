 

Большинство россиян поддержали отказ от копеек

14.07.2020, 19:23, Разное

Большинство россиян поддерживают отказ от монет в 1 и 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами банка “Открытие”.

За отмену копеек выступили порядка 80% опрошенных. При этом чуть менее половины из них высказались за полное изъятие этих монет из оборота. 15% респондентов оказались противниками этой идеи, отметив, что копейки являются одним из национальных символов России.



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