Мнение: Запрет думать и терроризм

14.07.2020, 19:28, Разное

Дело Прокопьевой (журналистки из Пскова, которую обвинили по ст.205.2 УК РФ) разбудило в людях интерес к формулировкам: в самом деле, а что это такое – «оправдание терроризма»? КАК ЭТО? Люди начали думать, и самостоятельный мыслительный процесс многих привел к тому, что они сказали: да! Правильно ее приговорили! В своей колонке Прокопьева и в самом деле оправдывала терроризм… («как ни горько нам это признать» – добавляли некоторые, например, в комментариях к моим постам).

Меня заинтересовал уже этот феномен: как так получается, что к полку обычных гонителей Прокопьевой – то есть продажных чиновников, судейских и прокуроров, просто «охранителей», в принципе ненавидящих свободу слова и все, что с ней связано, в первую очередь – журналистов, словом – к толпе многообразных мерзавцев и упырей, на которых клейма негде ставить – вдруг примыкают люди на вид вполне нормальные и даже вменяемые? Зачем они соглашаются с тем, что думающую женщину из провинции надо наказывать и карать за то, что они просто излагает свои мысли на бумаге?

А все дело в лукавой формулировке – «оправдание терроризма». Каким образом терроризм можно «оправдывать»? Это что – кричать «Терроризм – это круто»? Нет, это была бы «пропаганда терроризма», другой параграф той же уголовной статьи. А что ж есть «оправдание»?

И тут люди приходят к старой крылатой фразе – «Понять значит простить». Ее происхождение возводят то к мадам де Сталь, то и вовсе к какому-то древнеримскому драматургу – в общем, мысль в самом деле очень древняя. И да – ее очень любили знаменитые российские адвокаты прошлого, типа Плевако.

И это ведь действительно так: с «понять значит простить» напрямую связан, к примеру, удивительный феномен, когда в очень многих книгах и фильмах поклонникам больше нравятся… злодеи! Ну, скажем, в сериале «Место встречи изменить нельзя» Жеглов вообще был задуман авторами как отрицательный персонаж (невиновного Груздева чуть не посадил, инструкции постоянно нарушает, улики подбрасывает) – но зрители полюбили его как родного. Почему так происходит? Дело в том, что авторы зачастую невольно уделяют «прописыванию» именно отрицательных героев особое внимание, особо тщательно продумывают мотивацию их поступков… и не очень заморачиваются по поводу мотивации героев положительных (а чего там прописывать? Ясно же, что он поступает так, как сделал бы любой нормальный человек!) В итоге читатель или зритель куда лучше понимают мотивацию «злодея»… и в итоге больше ему сочувствует!

Да и суть работы адвоката в суде (особенно в суде с присяжными) часто сводится именно к этому: как можно лучше описать биографию и психологию подзащитного, тщательно обозначить, что, как и когда спровоцировало его на преступление, добиться, чтобы присяжный стал понимать его как себя… и результатом может стать то, что обвиняемого действительно оправдывают (тут самый яркий пример, конечно же, Вера Засулич; или речь на суде персонажа Ефремова в фильме «Берегись автомобиля»: «Граждане судьи! Он… виноват! Но он… не виноват!!»)

В общем, прикинув все это, наши не кровожадные, но законопослушные граждане приходят к парадоксальному выводу: ПОНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ! А значит, соответственно – и ОБЪЯСНЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Ведь объяснение ведет к пониманию, не так ли. И дальше уже – простой критерий: если в тексте о каком-то террористе или террористическом акте есть хотя бы попытка объяснения – как, почему, что и зачем – то всё: начинает завывать сирена, мигают красные лампочки, наряд полиции и спецназ ФСБ выдвигаются на позиции, а прокурор садится сочинять обвинительное заключение. Потому что – харам! Объяснять нельзя! Понимать – нельзя!

Замечал по комментам: люди порой там прям рыдают – типа, так нам жаль бедную Прокопьеву! А потом утирают слезы – и железным голосом: ВИНОВНА! Расстрелять! Потому что – Закон. Дура лекс, сед лекс. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. Да, мы получаемся в одном строю с упырями, некрофилами и скотами, которым просто нравится мучить журналистов и вообще всех «слишком умных» – но что поделать…

То есть логика более-менее понятна. А теперь давайте посмотрим, насколько она ущербна.

Получается ведь какая-то дичь. Из запрета «оправдывать терроризм» непосредственно вытекает запрет на понимание терроризма, на объяснение его причин, на изучение психологии террористов. А главное – тем самым задан крайне опасный тренд для государства: официально провозглашаемый «запрет на понимание» – это ведь, по сути, не что иное, как запрет думать! Что такое «думание»? Это и есть попытки понять, найти взаимосвязи между явлениями, определить причины, следствия и т.д. Некоторые наглые ученые даже осмеливаются говорить, что именно способность думать и есть то главное, что отличает человека от животного. То, что делает человека человеком. «Я мыслю – следовательно, я существую» – говорил некто Декарт.

И ведь какой открывается простор для дальнейшего расширения на «запрет оправдания»! Скажем – почему нельзя оправдывать только терроризм? А обычные убийства и грабежи – их что, можно оправдывать? А изнасилования? Можно ли оправдывать изнасилования?? А домашнее насилие?! Конечно, нельзя! Давайте же немедленно внесем и эти статьи в Уголовный Кодекс! Чтобы ничего ПЛОХОГО нельзя было оправдывать! А кто оправдывает – тому 6 лет. Ну или, в крайнем случае, в виде особого снисхождения – штраф в 500 тысяч рублей.

Но вот тогда, как мы теперь знаем, автоматически подпадет под запрет и любая попытка осмысления любых ПРЕСТУПНЫХ явлений – терроризма, грабежей, изнасилований, убийств, несанкционированных митингов, оскорблений президента в сети интернет (я перечисляю то, что в РФ карает Уголовный Кодекс). Под запрет попадет любая попытка ОБЪЯСНИТЬ что-либо – а если смотреть шире, то и любая попытка вообще думать вслух. Или на бумаге. Или в соцсетях. Какая-то антиутопия?! Да нет – налицо действительно некий тренд, причем – мировой. Достаточно ведь сказать, что само требование включить в Уголовный Кодекс запрет на «оправдание терроризма» (именно в такой формулировке) пришло к нам в Россию… из Совета Европы. «Статья 205.2 о публичном оправдании или пропаганде терроризма появилась в российском Уголовном кодексе в 2007 году. Этого требовала конвенция Совета Европы о предупреждении террористических преступлений».

Последователи великого американского психолога Эрика Берна, развивая идеи его трансакционного анализа, разработали очень интересную теорию о «трех запретах». На их взгляд, в основе всех невротических проявлений конкретного пациента лежит один из «базовых» родительских запретов, который он усвоил и неосознанно закрепил в детстве. Их три:

– запрет радоваться

– запрет думать

– запрет любить.

Люди с запретом на радость постоянно депрессивны, живут всю жизнь как в темном чулане;

Люди с запретом думать пилят всю жизнь по накатанным рельсам, не понимая куда и зачем, пока наконец не заезжают в полный тупик, если не сходят с рельс, переживая крушение.

Ну и люди с запретом любить так и бегают за удовольствиями, не умея ни создавать, ни поддерживать никаких теплых отношений ни с кем.

Снять базовый запрет непросто. Хотя, если этого удается добиться, происходят реальные чудеса: я читал в описаниях клинических случаев, что люди, которым удавалось осознать свой «запрет думать» (под него чаще всего попадали женщины и спортсмены – книга писалась еще до запрета сексизма), вдруг оказывались совсем не такими безмозглыми дураками, какими они представали всю предшествующую жизнь.

Для России, сдается мне, «запрет думать» не так характерен; это скорее более характерно для «муравьиных» восточных обществ, типа Японии и Китая. У нас, скорее, больше «запрета на радость», как у многих северных народов – с ним еще недавно было связано наше глухое и черное «русское пьянство» (люди с «запретом на радость» часто прибегают к помощи веществ – хочется же чувствовать хоть что-то).

Но вот этот тренд на «запрет думать» реально пугает. Фактически под соусом «борьбы с терроризмом» – да и вообще «за все хорошее против всего плохого» – человечество хотят расчеловечить. Превратить основную часть населения в морлоков, которые ни думать, ни понимать, ни жалеть кого бы то ни было в принципе не способны – запретили еще в детстве.

Кстати, такие морлоки – идеальные ведь солдаты для террора: дай им бомбу – пойдут и взорвут кого угодно. Не задумываясь.