 

Мнение: В племя пришёл сторонник БОД

14.07.2020, 19:18, Разное

Изображение взято с сайта litanons.ru

Сейчас пришёл ко мне в комменты, один из моих «заклятых» комментаторов и оставил комментарий (стилистика моя и автора первого коммента сохранена):

Жило-было в джунглях племя, питалось охотой и собирательством, ловили рыбу в реке. Но однажды пришли толи коммунисты, толи капиталисты и объявили эту территорию толи совхозом, толи агрохолдингом. Предложили аборигенам удобный график работ, развитую систему отпусков и прочие ништяки. Но аборигены ничего не поняли и пошли дальше собирать плоды природы к ужину. Там вокруг костра их и повязала толи милиция, толи полиция. Надели наручники и отвезли толи в каталажку, толи пустыню. Ведь все должны работать на благо общества, а не быть паразитами на его теле. Это про БОД если чо)

На что я ему ответил следующее:

А какое отношение это имеет к БОД? 🙂
Бод, это немного не то 🙂
БОД, это когда всё тоже самое племя работает и собирает плоды, а один из племени сказал — «Да идите вы нахрен. Я не хочу работать, я хочу БОД”
Всё племя собралось в кучу и спросило у этого человека – “О, объясни нам сирым, что такое БОД?”
Этот чувак им объяснил – “БОД, это когда мы все получаем поровну, а работаете только вы”.
Как вы думаете, вот ваше личное мнение, что это племя сделает с этим человеком? 🙂

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Источник: Достало



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