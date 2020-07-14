“Огромное спасибо фотографу”: Дана Борисова фотоснимком без обработки озадачила поклонников

14.07.2020, 19:17, Разное

Популярная ведущая Дана Борисова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок в купальнике, предпочтя не прибегать к применению фотошопа. Естественное фото знаменитости вызвало весьма неоднозначные отзывы подписчиков.

Подобно многим звездам, телеведущая решила посвятить время путешествию на морское побережье, компанию в котором ей составили дочь и собака. Заграничным курортам Дана Борисова предпочла отдых на берегу Черного моря в Сочи. Одним из первых фотоснимков, выложенных ей в личном микроблоге по прибытию, стал кадр, на котором красавица позирует на фоне морских брызг, одетая в слитный купальник темно-розового цвета. Примечательно, что изображение она решила не ретушировать, а потому в объектив попали несколько естественных недостатков фигуры, среди которых – характерный “возрастной” целлюлит и некоторый объем жировых отложений в области живота. К слову, телезвезда сопроводила снимок информацией об организации своего отдыха, пообещав подписчиков дополнительно информировать их об интересных нюансах курортной поездки. “Огромное спасибо фотографу за фотосессию в 7 утра”, – отдельно поблагодарила мастера съемки знаменитость.

Стоит отметить, что фолловеры несколько неоднозначно восприняли честный фотоснимок Даны Борисовой. Так, часть из них посчитала уместным обратить внимание на недостатки фигуры хозяйки аккаунта, посоветовав ей срочно заняться спортом и убрать целлюлит. “Хорошо, хоть купальник не раздельный”, – иронически заметил один из подписчиков. Впрочем, немало поклонников, напротив, высоко оценили внешние данные любимицы: “Дана, молодец какая”, “Красавица!”.