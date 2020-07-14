 

В Барселоне задержаны двое алжирцев, подозреваемых в терроризме

14.07.2020, 19:10, Новости дня

В Барселоне во вторник утром были задержаны двух алжирцев в ходе контртеррористического рейда, сообщает полиция Каталонии.

Как сообщается в заявлении полиции, задержанные состояли в ныне уничтоженной ячейке, в отношении которой ведется расследование с 2017 года. Предполагается, что террористы планировали нападения с использованием взрывчатых веществ в Барселоне – втором по величине городе Испании.

«Расследование позволило нам определить районы, в которых террористическая ячейка планировала действовать, а также определить, что группа уже начала набирать потенциал для изготовления взрывных устройств и получения боевого оружия, необходимого для совершения атаки», – сообщила полиция.

Деятельность джихадистских группировок остается одним из приоритетов для испанской полиции с тех пор, как в августе 2017 года исламистские боевики въехали на фургоне в толпу пешеходов на бульваре Рамбла в Барселоне, а затем совершили еще одну атаку в другом муниципалитете. В результате нападений погибли в общей сложности 16 человек.

В мае полиция арестовала в Барселоне марокканца, подозреваемого в связях с «Исламским Государством» и планировании теракта.

По данным Министерства внутренних дел, с начала года до 5 июля в Испании было арестовано 16 предполагаемых джихадистов.



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