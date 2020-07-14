Медработники на переднем крае борьбы с коронавирусом

14.07.2020, 19:10, Новости дня

Правительства обязаны нести ответственность за смерти работников здравоохранения и работников служб жизнеобеспечения, которых они не сумели защитить от COVID-19, заявила международная правозащитная организация Amnesty International в обнародованном накануне докладе «Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, нападения».

В настоящее время на глобальном уровне отсутствует систематическая статистика численности скончавшихся от COVID-19 медицинских работников, констатируется в докладе.

Тем не менее, собрав и проанализировав широкий спектр доступных данных по 79 странам, Amnesty International выявила, что по состоянию на 6 июля от коронавируса в мире умерли уже более трех тысяч работников здравоохранения, хотя эта цифра, скорее всего, является значительно заниженной.

В трагическом списке на первом месте Россия (545 смертей), за нею следуют Великобритания (540, в том числе 262 случая смерти среди работников соцобеспечения), США (507), Бразилия (351), Мексика (248), Италия (188), Египет (111), Иран (91), Эквадор (82) и Испания (63).

«По России мы вынуждены были пользоваться неофициальными данными, в частности, собранными российскими медиками, ведущими портал In Memoriam, а также данными Medscape, – добавила исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая. – Поскольку официальные данные, озвученные представителями российских ведомств в прессе, противоречили друг другу, мы направляли в Минздрав запрос о предоставлении сведений о погибших медработниках, но так и не получили ответа».

Amnesty International также задокументировала свидетельства того, как работников здравоохранения, высказывавших озабоченность по поводу безопасности в условиях борьбы с пандемией, подвергали преследованию – задерживали, заключали под стражу, угрожали и увольняли.

«Особенно тревожно видеть, что некоторые правительства наказывают работников, которые высказывают свои опасения по поводу условий труда, которые могут угрожать их жизни. Работники здравоохранения, находящиеся на переднем крае борьбы с пандемией, первыми узнают о том, что правительственная политика оказалась недостаточно эффективной, и власти, которые заставляют их замолчать, не могут всерьёз утверждать, что защита общественного здоровья является для них приоритетом», – заявила Сангита Амбаст, исследователь и советник Amnesty International по экономическим, социальным и культурным правам.

Преследовали медиков и власти в России. Так, в отношении эндокринолога Юлии Волковой было возбуждено административное дело. Врача обвинили в распространении «заведомо ложной» информации о COVID-19 после размещения в Twitter видео, в котором просила предоставить врачам средства индивидуальной защиты (СИЗ). «Кого я напугала своим роликом? Там не говорится ни о больнице, не называется имя главврача. Я только говорю, что мы требуем обеспечить нас современными защитными средствами», – возмущается Юлия Волкова.

А анестезиолог-реаниматолог отделения интенсивной терапии из города Калач-на-Дону Татьяна Ревва столкнулась с репрессиями и угрозой увольнения после того, как она вначале пожаловалась руководству больницы на нехватку СИЗ для медицинских работников, а затем сообщила о своей обеспокоенности независимому профсоюзу «Альянс врачей», записав соответствующее видео. В итоге Татьяна Ревва, по ее свидетельству, за месяц получила два официальных выговора и одно письменное дисциплинарное взыскание от начальства, и уже шесть раз вынуждена была писать объяснительные якобы в связи с нарушениями в своей работе.

По оценке газеты «Ведомости», в России по данным на 1 мая имелись в наличии лишь 26% масок, 27% респираторов, 17% перчаток и 30% защитных костюмов от общего числа необходимого.

Исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» уточнила, что в доклад вошли далеко не все случаи по затронутой теме применительно к России, отметив, что исследование касается многих стран мира.

«Мы их не сравниваем между собой, не выставляем их по ранжиру, – констатировала она. – Но, как говорится в докладе, проблемы, с которыми сталкиваются системы здравоохранения самых разных государств, довольно похожие и просто проявляются с разной степени остроты. Мы хотели бы, чтобы правительства обратили на них более серьезное внимание повсюду, в том числе в России. А те рекомендации, которые носят глобальный характер, они в равной степени относятся и к Российской Федерации».

Вместе с тем Наталья Прилуцкая согласилась, что в России было много жалоб по поводу невыплат специальных надбавок медсотрудникам, работающим с больными COVID. По ее мнению, эта проблема, безусловно, актуальна для страны.

«Это прекрасно, что российское правительство пообещало надбавки врачам и медсестрам, которые работают в зоне риска. Но мы также знаем, что эти обещания далеко не всегда выполняются по самым разным причинам. Будем готовить региональный доклад по этой теме».

Но проблема, на взгляд правозащитника, шире: «К сожалению, министерства здравоохранения во многих странах до сих пор финансируются по остаточному принципу. Если же смотреть по реальным зарплатам, особенно людей, работающих, например, в российской глубинке, то там, конечно, совершенно неприличные цифры получаются. Те врачи, с которыми мы разговаривали, зачастую признавались, что вынуждены работать по две смены, чтобы свести концы с концами».

В то же время Наталья Прилуцкая выразила надежду, что ситуация с пандемией приведет государства к пониманию того, что на медицину надо выделять более серьезные средства.