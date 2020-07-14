Предложено запретить возвращать детей в детдом через три года после усыновления
14.07.2020, 19:08, Новости дня
Законопроект, запрещающий возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления, внесен в Госдуму.
«Законопроект исключает возможность отмены усыновления по истечении трех лет с момента усыновления», – цитирует пояснительную записку к проекту закона ТАСС.
Авторами законопроекта стала руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
Ранее сообщалось, что досудебный порядок изъятия детей из семьи планируется ограничить.
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