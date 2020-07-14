 

Предложено запретить возвращать детей в детдом через три года после усыновления

14.07.2020, 19:08, Новости дня

Законопроект, запрещающий возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления, внесен в Госдуму.

«Законопроект исключает возможность отмены усыновления по истечении трех лет с момента усыновления», – цитирует пояснительную записку к проекту закона ТАСС.

Авторами законопроекта стала руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.

Ранее сообщалось, что досудебный порядок изъятия детей из семьи планируется ограничить.



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