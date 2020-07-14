Госдуме предложили ужесточить правила изъятия детей из семьи

14.07.2020, 19:08, Новости дня

В Госдуму внесли законопроекты по внесению изменений в семейное законодательство, сообщила во вторник один из авторов инициатив, глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина.

Так, на рассмотрение внесен проект закона об изъятии детей из семьи только на основании решения суда.

«Законопроект предусматривает, что отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок», – передает ее слова ТАСС.

Мизулина уточнила, что законопроектом устанавливается исчерпывающий перечень из 11 оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей, а также точный перечень документов, подтверждающих эти основания.

Кроме того, «законопроект прямо запрещает вхождение органам опеки в жилье для проверки бытовых условий проживания ребенка, факта отсутствия у него попечения родителей без согласия жильцов», отметила Мизулина

«Законопроект запрещает органам опеки отказывать в передаче ребенка на попечение его родственникам по мотивам: отсутствия у них достаточного уровня дохода; несоответствия занимаемого ими жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам; наличия у них на иждивении недееспособных лиц, если совместное проживание с ними не представляет опасности для жизни и здоровья ребенка», – добавила она.

Отмечается, что родителям гарантируется право привлекать для воспитания детей родственников без оформления их полномочий.

«Нельзя будет отобрать ребенка у бабушки, у которой нет доверенности от родителей», – уточнила Мизулина.

Также в Семейный кодекс предлагается включить новую главу о временных мерах защиты ребенка, когда родители не могут осуществлять свои обязанности.

«Законопроектом вместо принудительного, жестокого по отношению к ребенку механизма отобрания у родителей в случаях широко толкуемой на практике «непосредственной угрозы жизни или здоровью» в Семейный кодекс включается новая глава о временных мерах защиты ребенка в ситуациях, когда родители временно не могут осуществлять свои обязанности, например, при задержании родителя либо при экстренной госпитализации родителя, который находится без сознания», – отметила Мизулина.

Оставшихся без попечения братьев и сестер гарантированно будут устраивать вместе.

«Законопроектом жестко вводится и гарантируется совместное устройство братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей. Передача братьев и сестер под опеку (попечительство) разным лицам не допускается. Орган опеки и попечительства может отступить от этого положения только, если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья и устройство ребенка под опеку (попечительство) отдельно от братьев и сестер отвечает его интересам», – отметила Мизулина.

Ранее директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко, комментируя проект закона об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи, заявил, что «предложенный в Госдуме законопроект стал реакцией на огромное количество жалоб в адрес органов опеки».