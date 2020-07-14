 

Врачи дистанционно прооперировали труп при помощи робота и 5G

14.07.2020, 19:06, Разное


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Итальянские хирурги провели дистанционную микрохирургическую операцию с использованием мобильной сети 5G. Хирург находился на расстоянии около 15 километров от пациента. Правда, пациентом в этот раз был труп. Отчет о телехирургическом эксперименте разместил Annals of Internal Medicine.

Впервые операция на большом расстоянии была проведена в 2001 году. Хирург, который находился в США, удалил желчный пузырь пациенту во Франции. Связь врача с хирургическим роботом обеспечивалась при помощи кабеля. Это достижение не повторялось с тех пор в связи с ограниченным количеством роботов, а также из-за нехватки надежных сетей связи.

С появлением нового скоростного поколения мобильных сетей (5G) и увеличением доступности роботов телехирургия может стать рутиной. Итальянские хирурги уже использовали 5G для консультации: специалисты руководили операцией, которую проводили менее квалифицированные врачи. Сейчас та же группа исследователей непосредственно провела на дистанции очень сложную микрохирургическую лазерную операцию на гортани трупа.

Оперирующий хирург находился в Милане, а труп, на котором проводилась операция, – в лаборатории в 15 километрах от города. К операции тело готовили два ассистента, процедура проводилась при посредстве сети 5G.

Трехмерный видео-сигнал в высоком разрешении доходил от робота к хирургу в среднем за 102 миллисекунды. Хирург эффективно контролировал робота, лазер и зажимы, говорится в отчете. Ученые подчеркивают удобство интерфейса, через который делалась операция.

Ученые отметили, что проведение операций через мобильную сеть может быть особенно актуальным для использования в отдаленных общинах или при различных бедствиях.

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