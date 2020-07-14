 

После аварии на Таймыре владелец «Норникеля» Потанин потерял 3,7 миллиарда долларов

14.07.2020, 18:55, Разное

Основной владелец компании «Норникель» Владимир Потанин потерял 3,7 миллиарда долларов после катастрофы под Норильском, где произошел разлив более 20 тысяч тонн солярки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes.

По этим оценкам состояние самого богатого россиянина снизилось с 26,7 миллиарда долларов до 23 миллиардов. Кроме того, на фоне новостей из Норильска на Московской бирже упали и акции компании «Норникель». Впрочем, несмотря на все это, Потанин продолжает оставаться богатейшим жителем страны.

Авария ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в «Норникель», произошла в конце мая: тогда из-за разгерметизации резервуара в почву и в водоемы попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива под Норильском почти в 148 млрд рублей, в «Норникеле» утверждают, что ущерб как минимум в 10 раз меньше.

Несколько дней назад на предприятии «Норникеля» случилась еще одна авария: при перекачке авиационного топлива более 44 тонн керосина попало в почву и два близлежащих озера. «Гринпис» оценивает ущерб от разлива горючего в 100 млрд рублей.

После чреды аварий руководство компании Rusal, которой принадлежит вторая по величине доля «Норникеля», потребовало от Потанина поменять команду менеджеров, работающих на предприятиях. «Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», — считают в компании.

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Источник: Новая газета



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