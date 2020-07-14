 

“Хуже, чем запах тухлой рыбы”: Депутат Соломатина готова запретить женские духи в РФ

14.07.2020, 18:53, Разное

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина готова запретить использование женских духов на территории РФ. Политик прокомментировала перспективу принятия закона “об обонятельном дискомфорте” в России, как это сделали в Румынии.
Согласно новому румынскому закону, штраф в сумме 6000 евро придется заплатить даже простым жителям за слишком “ароматное” приготовление еды. Татьяна Соломатина сомневается, что такой законопроект может быть принят в России, однако она не против введения запрета на распространение некоторых запахов.

Как информирует Nation News, ссылаясь на депутата, нельзя забывать о людях, которые вас окружают. Законодательный акт, касающийся обонятельного дискомфорта, на территории РФ в настоящее время невозможен. Однако Соломатина согласна на запрет для большинства женщин использовать туалетную воду. “Я аллергик и для меня запах духов хуже, чем запах тухлой рыбы”, – признается народный избранник.

По словам Соломатиной, можно было бы принять закон, регулирующий содержание в квартире домашних животных. Нередко “аромат” из жилья, переполненного котами или собаками, намного хуже запаха пригоревшей еды. За содержание большого количества питомцев депутат предлагает штрафовать, если хозяину животных не удается справляться с уборкой и вонь распространяется на весь подъезд.



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