 

СМИ: Пандемия коронавируса реставрировала моду на ношение бандан

14.07.2020, 18:53, Разное

Западные СМИ сообщают, что пандемия коронавируса поспособствовала возвращению моды на ношение платков-бандан. Эксперты обосновывают данное утверждение появлением целого ряда зарубежных селебрити в данном элементе одежды в качестве защитной маски.
В частности, знаменитостей США поклонники стали все чаще видеть в банданах, повязанных вокруг лица, как в публичных местах, так и на улицах городов. В пристрастии к упомянутому элементу гардероба были замечены известные актрисы: Кристен Стюарт, Сара Джессика Паркер, Джейн Фонда и Марго Робби, актер Крис Пайн и хореограф Джулианна Хаф. В свою очередь, недавно бывшие супруги Джонни Депп и Эмбер Хёрд появились в суде также в банданах: красавица предпочла более женственный вариант в красным платком в белый горох, а исполнитель роли Джека Воробья, как и подобает “кинопирату” – в чёрной бандане. Об этом сообщает Independent.co.uk.

Впрочем, по мнению экспертов, эффективность бандан в рамках противостояния коронавирусу все же уступает настоящим медицинским маскам. Обусловлено это тем, что перемещение слюны при кашле человека в защитной маске осуществляется на расстояние в 6,3 см, бандана же допускает отлет мокроты на 7,6 см.



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