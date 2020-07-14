 

В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу

14.07.2020, 18:48, Новости дня

Бывший государственный министр Грузии, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава назвал «запоздалыми» и «не до конца понятными» объяснения Украины о том, что экс-президент республики Михаил Саакашвили, негативно влияющий на отношения двух стран, не является официальным лицом. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что высказывания главы исполкома реформ Саакашвили приводит к тому, что Киев «огребает» от Тбилиси, Георгий Хаиндрава сообщил газете ВЗГЛЯД, что бывший президент Грузии «не является частным лицом».

«Оправдания непонятны, и украинцам, к сожалению, есть за что «огребать», мы их предупреждали, – сказал экс-госминистр Грузии. – Саакашвили – не частное лицо, иначе мы бы в Грузии так не реагировали на его заявления, а воспринимали бы его как Петрушку. Но на Украине Михаил Саакашвили рулит реформами, он за одним столом с украинскими руководителями, начиная с президента, и при этом ежедневно оскорбляет грузинское государство, грузинское правительство и грузинский народ».

«Больше всего Саакашвили наносит вреда Украине. Надеюсь, там это начали понимать. Украина – важная для нас страна, дружественная, мы ее любим и уважаем. И тем более она не должна допускать такие оскорбления по отношению к Грузии, к самой дружественной Украине стране», – сказал Георгий Хаиндрава.

«Я бы рекомендовал украинской стороне отправить Саакашвили в психиатрическую клинику, там ему быстро диагноз поставят. Там ему место, а не в реальном секторе украинской политики, где решаются важные задачи», – отметил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили в адрес Грузии. «Есть житель Украины, который не уполномочен правами (…) представлять страну, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина – Михаил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями. Тут в чем дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, огребает», – сказал Кулеба. Он добавил, что Украина очень ценит двусторонние отношения с Грузией и надеется на стабилизацию отношений и на устранение «этого раздражителя».

Гражданин Украины Саакашвили на родине заочно осужден на три и 6 лет лишения свободы за различные преступления. В октябре в Грузии пройдут парламентские выборы, в преддверии которых экс-президент регулярно выступает с заявлениями, которые в Тбилиси расценивают как вмешательство во внутренние дела и выражают Киеву протесты.



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