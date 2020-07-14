Мнение: Страны по похожести на Россию, «вредные публикации» в Фейсбуке и учительница-нарушительница

14.07.2020, 18:40, Разное

1. Исследователи проекта Objectivelists.com/ решили оценить страны мира по похожести друг на друга. Для этого они использовали сложный набор параметров (близость или дальность по языку, религии, культуре, похожесть или непохожесть по климату, рельефу, технологиям и так далее). На заглавной карте представлен один из результатов – страны мира по похожести на Россию:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakie-strany-naibolee-pohoji-na-rossiiu-ssha-ili-kitai-5f046ad9ac46c2398fefe1d4

Как и ожидалось, больше всего похожих на нас стран среди наших соседей в бывшем советском лагере: это республики бСССР и страны Восточной Европы. Есть и не вполне ожиданные результаты: Швеция больше похожа на Россию, чем Финляндия, а Франция – больше, чем Германия.

Если копаться в дальнейших деталях, рассматривая непохожие на нас страны, то выяснится, например, что Китай всё же чуть дальше от нас, чем США (57 против 58 баллов похожести).

Какая-то минимальная польза от этого рейтинга есть. Теперь, если кто-то сравнит Россию с Зимбабве или Сомали, а россиян – с папуасами, можно будет сослаться на это исследование, которое говорит о нашей крайней непохожести на соответствующие экзотические страны.

2. Виктор Мараховский обращает внимание на очередной шаг по ужесточению демократической цензуры в Фейсбуке:

https://ria.ru/20200628/1573565108.html

В ближайшем будущем социальная сеть Facebook последует примеру коллег из Twitter и начнет отмечать на страницах, расположенных на ее платформе, “потенциально вредные” публикации.

Об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг, вынужденный пойти на большее ужесточение цензуры под давлением охватившей передовой мир моральной паники.

Тут нельзя не отметить, что еще три недели назад Цукерберг гордо и самонадеянно заявлял, что не будет повторять действий своего твиттерного коллеги Дорси. Что не станет ни прятать от публики “проблемные” посты, в том числе авторства президента США Дональда Трампа, ни вешать на них предупреждения о том, что это неправильные и лживые посты. Цукерберг даже высказывался в том смысле, что не дело социальной сети — служить арбитром истины.

Результатом стала бешеная волна гнева, обращенная на Facebook.

3. Учительница начальных классов попалась пьяной за рулём, начала скандалить под камеру в машине ГИБДД. Комментарии читателей:

https://goodspb.livejournal.com/3891061.html

Бывал в Саяногорске не раз во времена строительства СШГЭС. Тогда на плотине был “сухой закон” и мы ездили в Саяногорск за водкой… Недавно, как мне кажется, там градоначальника поймали бухим за рулем. Если так, то какой с учительницы спрос? Бухает чай весь город…

Это своеобразная форма протеста против действительности.

“А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!”

Именно государство и зарабатывает на торговле спиртным – значит, государство является главным виновным во всех проблемах алкоголиков и того, что они творят.

Довели людей до скотского состояния и теперь потешаются.

Ну, с кем не бывает.

https://youtu.be/gk5KD8E47Jg

Как полагаете, коллеги, если бы пьяным попался чиновник или депутат, тональность комментариев была бы той же?