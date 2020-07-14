Онкологи назвали ранние признаки рака кожи

14.07.2020, 18:30, Разное

Врачи-онкологи рассказали о первых признаках рака кожи. По информации медиков, очень важно постоянно наблюдать за ее состоянием.

Онкологи предупреждают, рак кожи, как и другие онкозаболевания, лучше поддается лечению в случае выявления на ранних стадиях. Первыми признаками наличия заболевания являются новообразованные родинки и пятнышки, имеющие нечеткие границы, незаживающие ранки, увеличенные лимфоузлы, хроническая усталость, потеря аппетита, снижение массы тела. Медики утверждают, наибольший риск развития меланомы наблюдается у светлокожих людей. При умеренном количестве родинок специалисты советуют не реже раза в год проверять их у дерматолога. В случае наличия большого числа родинок или диспластических невусов, а также меланомы у родственников, эксперты рекомендуют раз в полгода или каждые три месяца проходить осмотр у врача. При обнаружении на коже новообразований нужно обязательно проконсультироваться с доктором и при необходимости пройти процедуру картирования на специальных аппаратах. Паспорт родинок даст возможность отследить возникновение новых, оценить изменения и вовремя заметить появление меланомы кожи.