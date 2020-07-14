 

Онкологи назвали ранние признаки рака кожи

14.07.2020, 18:30, Разное

Врачи-онкологи рассказали о первых признаках рака кожи. По информации медиков, очень важно постоянно наблюдать за ее состоянием.
Онкологи предупреждают, рак кожи, как и другие онкозаболевания, лучше поддается лечению в случае выявления на ранних стадиях. Первыми признаками наличия заболевания являются новообразованные родинки и пятнышки, имеющие нечеткие границы, незаживающие ранки, увеличенные лимфоузлы, хроническая усталость, потеря аппетита, снижение массы тела. Медики утверждают, наибольший риск развития меланомы наблюдается у светлокожих людей. При умеренном количестве родинок специалисты советуют не реже раза в год проверять их у дерматолога. В случае наличия большого числа родинок или диспластических невусов, а также меланомы у родственников, эксперты рекомендуют раз в полгода или каждые три месяца проходить осмотр у врача. При обнаружении на коже новообразований нужно обязательно проконсультироваться с доктором и при необходимости пройти процедуру картирования на специальных аппаратах. Паспорт родинок даст возможность отследить возникновение новых, оценить изменения и вовремя заметить появление меланомы кожи.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Сенатор Пушков заявил о слабости Зеленского: Убежал и забился в угол

12.06 / У сообщившего о распространении коронавируса врача из Уханя родился здоровый сын

15.01 / Мнение: 7 веских причин считать, что «этот Путин» – не сын фронтовика

25.06 / Технологии: “Где были эти советы в мои 15”. В Кыргызстане запустили образовательную игру о похищении невест

19.06 / Мнение: Украинизация как неизменный вектор

02.07 / Мнение: В интересах расового исцеления

18.06 / ВОЗ снова остановила исследования гидроксихлорохина при COVID-19

25.06 / Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №2

16.05 / “Развели канитель”: Путин устроил разнос из-за выплат в связи с коронавирусом

15.05 / Здоровье: Печень играет важную роль в развитии ожирения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска