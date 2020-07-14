 

Появилось видео крупного смерча на сочинском побережье

14.07.2020, 18:30, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором видно, как в море возле Сочи образовался смерч. При этом сложно определить, в какую сторону он направился.

На кадрах можно увидеть, как в море неподалеку от берега сформировался атмосферный вихрь, передает РИА «Новости».

 

Напомним, экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем в Сочи было объявлено в воскресенье. Кроме того, уточнялось, что опасность формирования смерчей над морем имелась на участке Магри – Веселое.

Напомним, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, смерчи, как правило, не выходят на сушу, так как это явление маломасштабное.



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