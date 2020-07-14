На Украине заблокировали легализацию игорного бизнеса

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14.07.2020, 18:30, Новости дня

Часть депутатов Рады заблокировала подписание принятого парламентом закона о легализации игорного бизнеса на Украине, постановление об отмене подписали депутаты фракции «Батькивщина».

Спикер Рады не может подписать закон и передать его президенту страны, пока парламент не рассмотрит постановление о запрете, передает РИА «Новости».

Во вторник Рада на заседании приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон предусматривает, что игровые учреждения будут размещаться исключительно в отелях, в частности, залы игровых автоматов будут разрешены в трех-пятизвездочных отелях, а казино – только в пятизвездочных с номерным фондом не менее 150 номеров для города Киева и с номерным фондом не менее 100 номеров для других населенных пунктов. Игровое оборудование должно будет иметь обязательную сертификацию по международным стандартам. Организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо – резидент Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превращается в место, где можно будет законно найти массу запретных удовольствий.



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