Летчик Красноперов рассказал о критической уязвимости Boeing F-15EX

14.07.2020, 18:30, Разное

Соединенные Штаты решили заключить с корпорацией Boeing очередной контракт для пополнения запасов гиперзвукового оружия аппаратами Boeing F-15EX. Летчик Андрей Красноперов пояснил об одной критической уязвимости американских истребителей.

Истребители Boeing F-15EX во многом превосходят российские гиперзвуковые самолеты Ту-130, Ту-135, Ту-157. Это относится не только к скорости, но и к качеству производимых летательных аппаратов. Авиастроительный гигант Boeing после заключения контракта с ВВС США на 1,2 млрд долларов намерен обеспечить Соединенные Штаты 144 новейшими истребителями последнего поколения.

Как пишет «НьюИнформ» со ссылкой на слова майора ВВС Красноперова, во время представления последних разработок истребителей, в конструкции Boeing было немало недоработок. Эксперт вспомнил о вооруженном конфликте, вспыхнувшем между Америкой и Кореей. Тогда Вашингтон лишился нескольких аппаратов данной серии только из-за несоответствия представленных характеристик истребителя настоящим. Это удалось выяснить не сразу, поэтому они выходили из строя.

Проблемы возникали из-за скорости, а также в результате слабости несущей конструкции. Разработчики заявляли: аппараты могут развивать несколько скоростей Маха, но во время испытаний оказалось, что истребители обеспечивают не больше одной скорости Маха. Именно поэтому летчики должны придерживаться определенных рекомендаций, чтобы не превышать выявленных ограничений. Данных об устранении компанией обнаруженных недостатков нет, поэтому есть вероятность считать, что Boeing F-15EX будут поставлять с имеющимися характеристиками.



Андрей Красноперов решил не сравнивать Boeing F-15EX с отечественными летательными аппаратами. Российские самолеты отличаются характеристиками, во много раз превосходящими американские истребители. Советский Ту-135 обладал возможностью нести десять крылатых ракет, шесть управляемых ракет “воздух-воздух”, баллистические ракеты и бомбы. Что касается новейшего Boeing F-15EX – он предполагает наличие на борту 28 бомб или 22 малогабаритные ракеты класса “воздух-воздух”.