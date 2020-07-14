Новые детали развода Арми Хаммера и Элизабет Чэмберс: непримиримые разногласия, вопросы опеки и увлечение актера БДСМ-практиками

14.07.2020, 18:20, Разное

В конце прошлой недели стало известно, что отношения еще одной голливудской пары на карантине дали трещину: актер Арми Хаммер объявил о расставании с супругой, телеведущей Элизабет Чэмберс после 10 лет брака. В личном обращении к подписчикам в Instagram он попросил их с уважением отнестись к его личной жизни и заявил, что они с женой расстаются друзьями. Сегодня же появились первые подробности бракоразводного процесса пары, проливающие свет на этот разрыв.

Документы на развод подала Элизабет, причем сделала она это еще до официального объявления пары о расставании 9 июля. Основной причиной своего решения Элизабет назвала “непримиримые разногласия”. В поданных в Верховный суд Лос-Анджелеса бумагах телеведущая просит о первичной опеке над их детьми: 5-летней дочерью Харпер и 3-летним сыном Фордом. При этом все обязанности по воспитанию и содержанию детей Чэмберс собирается делить с бывшим супругом и запрашивает его финансовой поддержки.

Элизабет Чэмберс с Харпер и Фордом

Вместе с этими подробностями в прессе также всплыли и другие детали звездного расставания. Так, репортер издания US Weekly написал следующее:

Проблемы в этом браке начались уже давно, и они оба в последнее время были сами по себе… Но они остаются друзьями во время расставания и относятся друг к другу с уважением и любовью.

Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс с детьми

Есть среди анонимных блогов – как западных, так и российских – альтернативная версия расставания Хаммера и Чэмберс. Например, актера уличают в увлечении БДСМ-практиками и общениями с женщинами с тематических форумов. Одна из них якобы и вовсе из России и носит соответствующий ник Dominastya. Впрочем, слухи об интересе актера к этой теме имеют под собой основания. Еще три года назад поклонники Хаммера заметили, что он в своем официальном Twitter ставит лайки фотографиям связанных девушек и различным описаниям завязанных разными узлами веревок. Еще ранее, в 2013 году, в интервью журналу Playboy актер признавался, что в постели он довольно страстный, а во время первого свидания с Чэмберс так и вовсе пригласил ее.. в сексшоп.

Я люблю в процессе хватать женщину за волосы, шею и все в таком духе. Правда, когда ты женишься, твои сексуальные аппетиты меняются. И это к лучшему, сейчас я не страдаю.

Также во время интервью ведущему Стивену Кольберу актер сам признался, что любит веревки и действительно учится завязывать их разными узлами.

Это просто красиво,

– отшутился он тогда.

Напомним, Арми и Элизабет поженились в 2010 году, их первенец – дочь Харпер – появилась на свет в 2014-м. По словам источника, вхожего в круг общения пары, имя для дочки они выбрали практически сразу после свадьбы:

Элизабет жила на улице Харпер, когда встретилась с Арми. Они всегда говорили, что назовут свою первую дочь Харпер.

Впрочем, и о свадьбе Хаммер заговорил практически сразу после знакомства с Чэмберс:

Он посадил меня напротив себя и сказал: “Слушай, мы не обязаны этого делать. Мы можем прямо сейчас разойтись по другим дорогам, и однажды, когда тебе будет 40 и ты будешь разведена, мы снова встретим друг друга, вспомним прошлое, посмеемся, поужинаем вместе и почувствуем то же, что сейчас. Тогда мы зададимся вопросом, зачем мы потеряли так много времени. Но мы можем сделать и по-другому – пожениться сейчас и наслаждаться совместным путешествием по жизни”.

В январе 2017 года Арми и Элизабет стали родителями во второй раз – у них родился сын Форд.