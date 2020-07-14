СМИ: Том Хиддлстон встречается с актрисой Зави Эштон

14.07.2020, 18:20, Разное

Новости – не об очередном звездном расставании, а, наоборот, о новом романе сообщила несколько часов назад британская газета The Sun. По слова анонимных источников издания, 39-летний британский актер Том Хиддлстон, известный многим по роли Локи во франшизе “Мстители”, счастлив в отношениях. Прямо сейчас он находится в Атланте, и компанию ему составляет британская актриса, 35-летняя Зави Эштон.

Им очень хорошо вместе, и они наслаждаются спокойной жизнью. Они не распространяются о своих отношениях, но Зави находится в Америке вместе с ним,

– утверждают анонимы и добавляют, что Том и Зави собираются остаться в США до конца года: у Хиддлстона там сейчас как раз возобновились съемки оригинального сериала про Локи для онлайн-сервиса Disney+, а Зави оттуда удобнее будет поехать в Торонто, где она вскоре примет участие в съемках нового сезона проекта “Рассказ служанки”.

Том Хиддлстон и Зави Эштон

Том и Зави познакомились в Лондоне: два года назад актеры начали репетиции спектакля по пьесе Гарольда Пинтера “Предательство”. Вместе с третьим актером этой камерной драмы Чарли Коксом они разыгрывали на сцене сложные взаимоотношения между мужем, женой и другом семьи. Тому досталась роль как раз друга семьи, а Зави и Чарли играли супругов. Постановка с успехом прошла не только в Лондоне, но и Нью-Йорке, однако после ее окончания Тома и Зави несколько раз видели в городе: пара уже не спешила на репетиции, а просто прогуливалась по улицам. По словам все тех же анонимных источников The Sun, у актера есть веские причины скрывать свой новый роман от прессы – ведь его прошлые отношения с певицей Тейлор Свифт во многом пострадали как раз из-за постоянного внимания СМИ:

Он с паранойей относится к вопросам личной жизни после своего романа с Тейлор и потому очень старается сохранить все в секрете.

Том, Зави и Чарли КоксНапомним, в 2016 году Том Хиддлстон встречался с певицей Тейлор Свифт, а до этого, в 2011 году, состоял в отношениях с другой британской актрисой Сюзанной Филдинг. О личной жизни и предыдущих романах Зави Эштон практически ничего не известно.

Тейлор Свифт и Том Хиддлстон