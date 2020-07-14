 

Зеленский об убийстве медика на Донбассе: Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков

14.07.2020, 18:20, Новости дня

Президент Владимир Зеленский, комментируя убийство украинского медика на Донбассе, заявил, что Украина должна жестко отвечать на действия боевиков. Об этом 14 июля сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что президент держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области.

“Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны”, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что убийство военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца – это “очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков».

“Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается”, – сказал президент.

Глава государства отметил, что война будет продолжаться, пока с противоположной стороны фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь по медикам после подтверждения режима тишины.

“Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену “обещаниям” той стороны”, – резюмировал глава государства.

Также по распоряжению Зеленского на Донбасс для изучения обстоятельств обстрела выехали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

13 июля российско-оккупационные войска убили украинского медика, который, согласно договоренности, пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По состоянию на 14 июля тело погибшего военного медика и раненый боец 35-й бригады морской пехоты, которые попали в засаду боевиков во время эвакуации тела погибшего украинского военного, остаются на поле боя вблизи Зайцево Донецкой области. Тело бойца, которое они должны были эвакуировать, забрали боевики.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование обстрела на Донбассе, в результате которого российские оккупанты убили украинского медика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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